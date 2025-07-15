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Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 15.07.2025
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09:29 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029166851.html
Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России
Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России - РИА Новости, 15.07.2025
Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:29:00+03:00
2025-07-15T09:29:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России. "Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций. Мы очень близко к этому... Сегодня или завтра, но я рассчитываю, что сегодня", - сообщила она перед началом заседания Совета глав МИД стран Евросоюза. По словам Каллас, она также надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть. "Эта идея (понижение "потолка" цен на нефть - ред.) жива… Мы рассчитываем, что сможем достичь согласия на уровне "семерки"… Я также рассчитываю, что США продвинутся вперед в санкциях против России, чтобы оказать давление", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html
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россия, сша, украина, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, g7, в мире, санкции в отношении россии
Россия, США, Украина, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, G7, В мире, Санкции в отношении России
Каллас рассказала, когда ЕС может согласовать новые санкции против России

Каллас: ЕС может во вторник согласовать новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что страны ЕС могут уже во вторник согласовать новый пакет санкций против России.
"Я рассчитываю, что сегодня мы сможем достичь политического решения по 18-му пакету санкций. Мы очень близко к этому... Сегодня или завтра, но я рассчитываю, что сегодня", - сообщила она перед началом заседания Совета глав МИД стран Евросоюза.
По словам Каллас, она также надеется на согласование на уровне стран G7 нового пониженного "потолка" цен на российскую нефть.
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"Эта идея (понижение "потолка" цен на нефть - ред.) жива… Мы рассчитываем, что сможем достичь согласия на уровне "семерки"… Я также рассчитываю, что США продвинутся вперед в санкциях против России, чтобы оказать давление", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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РоссияСШАУкраинаКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзG7В миреСанкции в отношении России
 
 
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