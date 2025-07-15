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В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России - РИА Новости, 15.07.2025
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08:32 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029156400.html
В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России
В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России - РИА Новости, 15.07.2025
В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России
Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:32:00+03:00
2025-07-15T08:32:00+03:00
россия
сша
турция
дональд трамп
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. "Угроза Трампа в адрес России касается Турции. (Дональд - ред.) Трамп заявил, что введет "вторичные тарифы", если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую", - выразил мнение аналитик в соцсети Х. Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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россия, сша, турция, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Россия, США, Турция, Дональд Трамп, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России

Аналитик Гёчмен: вторичные санкции США против России могут коснуться Турции

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен.
В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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08:00
"Угроза Трампа в адрес России касается Турции. (Дональд - ред.) Трамп заявил, что введет "вторичные тарифы", если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую", - выразил мнение аналитик в соцсети Х.
Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Вчера, 08:00
 
РоссияСШАТурцияДональд ТрампВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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