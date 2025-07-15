https://ria.ru/20250715/sanktsii-2029156400.html

В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России

В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России - РИА Новости, 15.07.2025

В Турции оценили последствия ультиматума Трампа торговым партнерам России

Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:32:00+03:00

2025-07-15T08:32:00+03:00

2025-07-15T08:32:00+03:00

россия

сша

турция

дональд трамп

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Возможные пошлины и вторичные санкции со стороны США против торговых партнеров России могут коснуться и Турции, считает турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Гёкхун Гёчмен. В понедельник американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. На фоне этого российский рынок акций за основную торговую сессию понедельника поднялся на 2,73%, резко ускорив рост. "Угроза Трампа в адрес России касается Турции. (Дональд - ред.) Трамп заявил, что введет "вторичные тарифы", если Россия не договорится с Украиной в течение 50 дней. Давайте не будем заблуждаться: это не означает вторую волну тарифов. Это касается стран, которые торгуют с Россией напрямую", - выразил мнение аналитик в соцсети Х. Министр торговли США Говард Латник попытался объяснить разницу между вторичными санкциями и вторичными пошлинами, уточнив, что в арсенале Трампа "и то, и другое". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

https://ria.ru/20250714/ugrozy-2028873657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, турция, дональд трамп, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире