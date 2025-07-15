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Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание - РИА Новости, 15.07.2025
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02:20 15.07.2025 (обновлено: 11:28 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/sankt-peterburg-2029135517.html
Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание
Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание - РИА Новости, 15.07.2025
Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание
Минск готов обеспечить сервисное сопровождение поставляемых в Санкт-Петербург автобусов собственного производства, приводит слова президента Белоруссии... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:20:00+03:00
2025-07-15T11:28:00+03:00
санкт-петербург
белоруссия
минск
александр беглов
александр лукашенко
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минск готов обеспечить сервисное сопровождение поставляемых в Санкт-Петербург автобусов собственного производства, приводит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”.“Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите”, — заявил глава государства на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.Он также подтвердил готовность страны продолжать поставки техники в российский город, назвав это основой двусторонних экономических отношений, и акцентировал внимание на важности качественного обслуживания.Ранее в понедельник Беглов сообщил, что объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией в 2024 году составил более трех миллиардов долларов. В частности, соседняя страна создает для города 50-метровые пожарные автолестницы, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. При этом, добавил губернатор, Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов.
https://ria.ru/20250709/sotrudnichestvo-2028151296.html
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санкт-петербург, белоруссия, минск, александр беглов, александр лукашенко
Санкт-Петербург, Белоруссия, Минск, Александр Беглов, Александр Лукашенко
Лукашенко предложил Беглову забрать автобусы на техобслуживание

Лукашенко предложил забрать поставляемые в Петербург автобусы на техобслуживание

© Фото : Александр Беглов/TelegramПрезидента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи в Минске. 14 июля 2025
Президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи в Минске. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : Александр Беглов/Telegram
Президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатор Петербурга Александр Беглов во время встречи в Минске. 14 июля 2025
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Минск готов обеспечить сервисное сопровождение поставляемых в Санкт-Петербург автобусов собственного производства, приводит слова президента Белоруссии Александра Лукашенко Telegram-канал “Пул Первого”.
“Если нужно будет, мы свою технику, белорусскую, проданную в Питер, можем взять на техническое обслуживание. Если нужна эксплуатация для того, чтобы полностью потом за нее и отвечать, а не кивать на техническое обслуживание еще на кого-то. Это уже как вы захотите”, — заявил глава государства на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
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9 июля, 15:51
Он также подтвердил готовность страны продолжать поставки техники в российский город, назвав это основой двусторонних экономических отношений, и акцентировал внимание на важности качественного обслуживания.
Ранее в понедельник Беглов сообщил, что объем торговли между Санкт-Петербургом и Белоруссией в 2024 году составил более трех миллиардов долларов. В частности, соседняя страна создает для города 50-метровые пожарные автолестницы, автобусы большой вместимости с поворотным звеном. При этом, добавил губернатор, Петербург решил закупить 99 белорусских электробусов.
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Санкт-ПетербургБелоруссияМинскАлександр БегловАлександр Лукашенко
 
 
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