https://ria.ru/20250715/rzhd-2029341525.html

В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах

В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах - РИА Новости, 15.07.2025

В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах

Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T23:16:00+03:00

2025-07-15T23:16:00+03:00

2025-07-15T23:16:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. "Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное", - рассказал Колесников. Он также пояснил, когда пользование душем бесплатно. "Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна", - пояснил Колесников. Новые вагоны, которые покупает холдинг РЖД, строятся производителем с душевыми установками. "Пользование ими бесплатное", - добавил замгендиректора компании.

https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

https://ria.ru/20250306/bilety-2003454470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ржд, россия