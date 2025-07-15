https://ria.ru/20250715/rzhd-2029341525.html
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах - РИА Новости, 15.07.2025
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах
Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:16:00+03:00
2025-07-15T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. "Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное", - рассказал Колесников. Он также пояснил, когда пользование душем бесплатно. "Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна", - пояснил Колесников. Новые вагоны, которые покупает холдинг РЖД, строятся производителем с душевыми установками. "Пользование ими бесплатное", - добавил замгендиректора компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, ржд, россия
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах
Замглавы РЖД Колесников: душ в вагоне, в котором проезжает пассажир, бесплатнsq
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников.
"Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное", - рассказал Колесников.
Он также пояснил, когда пользование душем бесплатно.
"Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна", - пояснил Колесников.
Новые вагоны, которые покупает холдинг РЖД
, строятся производителем с душевыми установками.
"Пользование ими бесплатное", - добавил замгендиректора компании.