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В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах - РИА Новости, 15.07.2025
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23:16 15.07.2025
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В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах - РИА Новости, 15.07.2025
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах
Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T23:16:00+03:00
2025-07-15T23:16:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. "Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное", - рассказал Колесников. Он также пояснил, когда пользование душем бесплатно. "Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна", - пояснил Колесников. Новые вагоны, которые покупает холдинг РЖД, строятся производителем с душевыми установками. "Пользование ими бесплатное", - добавил замгендиректора компании.
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общество, ржд, россия
Общество, РЖД, Россия
В РЖД объяснили наличие платного и бесплатного душа в поездах

Замглавы РЖД Колесников: душ в вагоне, в котором проезжает пассажир, бесплатнsq

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Душ, находящейся только в штабном вагоне пассажирского поезда, платный, в вагоне, где едет пассажир, - бесплатный, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников.
"Есть поезда, где только один душ, и он находится в штабном вагоне. Пользование этим душем платное", - рассказал Колесников.
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Он также пояснил, когда пользование душем бесплатно.
"Если душ непосредственно в вагоне, в котором проезжает пассажир, услуга бесплатна", - пояснил Колесников.
Новые вагоны, которые покупает холдинг РЖД, строятся производителем с душевыми установками.
"Пользование ими бесплатное", - добавил замгендиректора компании.
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