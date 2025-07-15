https://ria.ru/20250715/rotavirus-1768957099.html

Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение

Ротавирус: симптомы и лечение ротавирусной инфекции, как отличить от отравления и энтеровируса

Ротавирусная инфекция: как отличить от отравления, симптомы и лечение

Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T20:33:00+03:00

2025-07-15T20:33:00+03:00

2025-07-15T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ротавирусная инфекция, которую в народе называют “болезнью немытых рук”, — довольно распространенное в сезон простуд явление. Подхватить ее может и ребенок, и взрослый. Самый явный признак инфекции — сочетание симптомов ОРВИ и расстройства желудка. Как передается ротавирус от человека к человеку, основные признаки заболевания, диагностика отравления, какое лечение наиболее эффективно для детей и взрослых и сколько дней может длиться инкубационный период — в материале РИА Новости.Что такое ротавирусная инфекцияРотавирусная инфекция — это группа заболеваний, вызванных различными штаммами ротавирусов. Яркая черта вызываемой ими инфекции — одновременная атака на органы дыхания (так называемый респираторный синдром) и желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за этого болезнь часто называют "кишечным гриппом", что в корне неверно: к вирусам гриппа она никакого отношения не имеет.При первых же признаках заболевания необходимо обратиться за медицинской помощью. Точно поставленный диагноз и своевременно принятые меры помогут подобрать правильное лечение и избежать осложнений.ПричиныОсновной путь заражения ротавирусной инфекцией — фекально-оральный. Важно отметить устойчивость вируса к хлорированной воде и некоторым антисептикам. В водопроводной воде он живет до 60 дней, на овощах и фруктах до 30 суток, на прочих предметах — от 10 до 45 дней.Как ротавирус попадает в организмИнфекция проникает в организм через рот и размножается в желудочно-кишечном тракте."Болезнь носит сезонный характер, и ее вспышки приходятся, в основном, на холодное время года, так как имеют непосредственное отношение к снижению иммунитета. Кроме фекально-орального пути (через загрязненную пищу, руки, поверхности), ротавирус передается и аэрогенным способом — непосредственно при чихании и кашле. От того, как заразился человек, зависит течение болезни", — добавляет Абдул Гамидов, врач-терапевт, гастроэнтеролог.Рассказывает Анастасия Светикова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог “Клиники инновационных технологий” в Куркине (Москва):“Установлено, что при температуре воздуха +5 градусов по Цельсию регистрируются лишь единичные случаи ротавирусной инфекции. Если же столбик термометра опускается ниже нуля, заболеваемость достигает своего максимума. Это одно из отличий ротавируса от энтеровируса: второй активируется в теплые месяцы, что связано с биологическими особенностями этого типа. Для его размножения благоприятны высокие температура и влажность, поэтому в разгар сезона на морских курортах преобладает энтеровирусная инфекция”.Симптомы и признакиИх перечисляет Елена Ткач, заместитель главного врача филиала сети медицинских центров “Поликлиника.ру”, кандидат медицинских наук.Повышенная температура: 37,5–38,5º С, может сопровождаться общим недомоганием.Диарея: жидкий стул может быть сероватым или водянистым. При ротавирусе является необязательным симптомом, особенно при выраженной рвоте.Изменения в кале: если становится белым, а моча темной — это признак поражения печени.Рвота: до десяти раз в день, что приводит к обезвоживанию и сильной слабости при ротавирусе.Общие симптомы: Дополнительные симптомы:"У взрослого человека симптомы обычно похожи на обычное расстройство пищеварения. Тошноты и рвоты чаще нет, может быть слабость, пониженный аппетит, повышение температуры и жидкий стул. Ротавирусная инфекция у взрослых нередко вообще протекает бессимптомно. Это объясняется не только более сильным иммунитетом, но и большей приспособленностью желудочно-кишечного тракта к раздражителям. Несмотря на стертость симптомов, больной остается заразным все это время", — добавляет Юлиана Шабатура.Дифференциальная диагностикаОтличить ротавирусную инфекцию от пищевого отравления и энтеровирусной инфекции непросто — все три состояния могут вызывать схожие симптомы, такие как тошнота, рвота и диарея. Однако есть некоторые ключевые отличия, которые могут помочь в диагностике:Дополнительные факторы:Дополнительные факторы:Дополнительные факторы:Важно: для точной диагностики лучше обратиться к врачу. Он может назначить необходимые анализы и провести обследование для определения причины заболевания.Инкубационный периодИнкубационный период ротавирусной инфекции чаще составляет 1–3 дня, но может варьироваться и достигать до 7 дней в редких случаях.Как передаетсяЗаражение может произойти при употреблении инфицированных воды и пищи, однако одна из основных причин распространения ротавирусов — банальное несоблюдение правил личной гигиены. Не зря ротавирусную инфекцию называют “болезнью грязных рук” — через них она чаще всего и попадает в тело.Как заражаются"Источник ротавирусной инфекции — фекалии зараженного человека, которые могут содержать более 10 триллионов вирусных частиц на грамм. При этом для передачи инфекции достаточно менее 100 частиц. Они остаются на плохо вымытых руках, и уже с них попадают в рот и ЖКТ. Санитарные меры, считающиеся достаточными для уничтожения бактерий и паразитов, против ротавируса оказываются неэффективными", — объясняет Юлиана Шабатура, педиатр, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор 24".Стоит отметить, что аэрогенный путь заражения ротавирусом не доказан, основными путями передачи являются контактно-бытовой и фекально-оральный.Степени тяжестиВыделяют легкую, среднюю и тяжелую степени ротавируса. При легкой форме заболевания симптомы интоксикации выражены слабо, рвота отсутствует, температура тела нормальная или незначительно повышена. Средняя степень ротавируса характеризуется умеренно выраженными симптомами, в том числе тошнотой. При тяжелом течении наблюдаются повышенная температура — от 38º С, сильная рвота и ярко выраженная боль в животе."Также при заболевании выделяются атипичную, стертую и бессимптомную формы ротавируса, а также гастрит, гастроэнтерит, энтерит. Кроме того, человек может быть просто носителем. Продолжительность заболевания бывает разной: острая форма может длиться до месяца, затяжная — до трех месяцев, хроническая — сверх этого срока", — говорит педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова.Классификация обезвоживания при ротавирусеРотавирусная инфекция может проявляться различными формами, в зависимости от тяжести клинической картины и степени обезвоживания. Обезвоживание является одним из основных осложнений ротавирусной инфекции, и его классификация делится на четыре степени:I степень обезвоживания (легкая)II степень обезвоживания (умеренная)III степень обезвоживания (тяжелая)IV степень обезвоживания (очень тяжелая)Осложнения и последствияОсложнения при ротавирусной инфекции делятся на специфические и неспецифические. К первым относится обезвоживание — вплоть до гиповолемического шока, то есть неотложного состояния (требующего неотложной медицинской помощи) из-за потери жидкости. При тяжелом течении заболевания возможно развитие судорожного синдрома.Неспецифические осложнения обычно вызваны присоединившейся инфекцией. К таким относятся пневмония, отит, цистит и поражение сердца в виде кардиомиопатии."В тяжелых случаях ротавирус может привести к развитию острой почечной недостаточности, нарушениям сознания и судорогам", — добавляет Елена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт.Несвоевременное лечение — последствияОсобенности течения болезни у детейОсновная группа риска по ротавирусу — дети, которые много времени проводят в социально активной среде — яслях, детсадах, школах и кружках. Находясь в постоянном контакте, они все вместе пользуются игрушками и другими предметами, часто забывая помыть руки. Если заражается один ребенок, инфекция в короткий промежуток времени распространяется по всей группе. Особенно подвержены ему малыши до пяти лет.“Наиболее тяжело переносят ротавирусную инфекцию в возрасте от шести месяцев до двух лет. В этот промежуток времени заболевание часто приводит к госпитализации, а иногда даже к пребыванию в отделении интенсивной терапии. Это связано с тем, что малыши очень быстро обезвоживаются, так как отказываются пить при высокой температуре и теряют жидкость с рвотой и диареей. В этом случае требуется инфузионная терапия, то есть капельницы”, — говорит Юлия Климова.Когда следует обратиться к врачуОбычно ротавирус не требует госпитализации, но есть симптомы, при которых необходимо срочно обратиться к врачу:ДиагностикаДля диагностики ротавируса необходимо обратиться к врачу-терапевту или гастроэнтерологу. Специалист проведет осмотр, соберет анамнез и направит на анализы.Какие анализы сдаютОбычно при ротавирусе назначают общий анализ крови и анализ на РНК вируса в кале. ОАК и ОАМ-анализы помогают оценить общее состояние пациента, выявить признаки обезвоживания и оценить функцию органов. ПЦР и экспресс-анализы специфичны для ротавируса и помогают подтвердить диагноз, что важно для выбора правильной стратегии лечения и предотвращения распространения инфекции.ЛечениеЛечение ротавирусной инфекции основывается на восстановлении водного баланса и включает в себя комплексный подход к терапии."Специфические лекарственные препараты пока не разработаны. Больные легкой и средней степени тяжести лечатся амбулаторно. “Тяжелых” и больных с осложненными формами госпитализируют в инфекционные стационары", — объясняет Юлия Климова.Основная цель лечения — борьба с дегидратацией, интоксикацией и связанными с ними нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем.Особенности лечения у взрослыхЛечение ротавирусной инфекции у взрослых имеет свои особенности, хотя в целом оно схоже с подходами, применяемыми для детей. Основные аспекты лечения включают:ПрофилактикаО способах профилактики ротавирусной инфекции РИА Новости рассказала Елена Ткач. Вот основные из них:"Сегодня на территории России разрешена вакцина “РотаТек”, которая содержит пять штаммов ротавирусов, несущих антигены пяти наиболее распространенных серотипов. Она предназначена для детей и имеет высокую доказанную эффективность, выпускается в виде сиропа. Принимать ее ребенку нужно начинать в возрасте до 12 недель и завершить курс до восьми месяцев", — заключает Юлия Климова.Рекомендации врачейПо мнению врачей, ротавирусная инфекция остается одной из наиболее распространенных причин острого гастроэнтерита, особенно у детей младшего возраста. В настоящее время выделяют пять подвидов (серотипов) ротавирусов, наиболее часто встречающихся в популяции. Для формирования полноценного иммунитета теоретически необходимо перенести инфекцию трех различных серотипов. Однако в реальной жизни добиться этого условия достаточно сложно из-за разнообразия вирусов и их распространенности. Поэтому профилактика ротавирусной инфекции выходит на первый план:Наиболее подвержены риску заражения ротавирусом люди с сопутствующими заболеваниями, особенно с поражениями кишечника или с подавленным иммунитетом (например, онкологические больные или пациенты с ВИЧ-инфекцией). У этой категории пациентов ротавирусная инфекция может протекать более тяжело и вызывать серьезные осложнения, такие как обезвоживание и необходимость в госпитализации.Кроме того, дети младшего возраста также находятся в группе риска из-за недостаточно развитой иммунной системы. Пожилые люди могут столкнуться с серьезными осложнениями из-за ослабленного иммунитета. Поэтому важно следить за состоянием здоровья в этих группах риска и при первых признаках ротавирусной инфекции обращаться к врачу для получения своевременной помощи.Мнение экспертовЕлена Орлова, врач-терапевт и рефлексотерапевт дала советы людям с ослабленным иммунитетом:Лечение ротавируса включает медикаментозную терапию, достаточное потребление жидкости и соблюдение специальной диеты. Из препаратов назначают энтеросорбенты, пробиотики, пребиотики и ферменты. Питаться во время болезни необходимо правильно и сбалансированно. В рацион следует включить нежирный куриный бульон, легкие овощные супы, отварные овощи и рыбу.Педиатр Европейского медицинского центра, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры инфекционных болезней с курсом эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Юлия Климова:При любом течении болезни рекомендуется исключить продукты, содержащие лактозу, грубую клетчатку и простые сахара. Можно есть нежирные сорта мяса, сложные углеводы, овощи и фрукты, которые не способствуют повышенному газообразованию.

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в мире, здоровье - общество, гигиена, желудочно-кишечный тракт