https://ria.ru/20250715/rossiya-2029216909.html

В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной - РИА Новости, 15.07.2025

В Кремле заявили о готовности к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:54:00+03:00

2025-07-15T12:54:00+03:00

2025-07-15T12:55:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Россия сохраняет свою готовность к третьему раунду переговоров с Украиной, предложений от Киева по встрече до сих пор не получено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я хотел бы повторить, что мы неоднократно на различных уровнях, в том числе и на высшем уровне, заявляли о том, что мы ждем предложений украинской стороны о сроках проведения третьего раунда прямых российско-украинских переговоров. Мы сохраняем свою готовность, предложения украинской стороны мы до сих пор не получили", - сказал он журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.

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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков