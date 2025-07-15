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В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
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08:52 15.07.2025 (обновлено: 09:05 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029157611.html
В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа
В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа - РИА Новости, 15.07.2025
В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа
Ультиматум президента США Дональда Трампа дал России стратегическое преимущество, пишет Washington Post. "50-дневный срок, установленный Трампом, позволит... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:52:00+03:00
2025-07-15T09:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
россия
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа дал России стратегическое преимущество, пишет Washington Post. "50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлевским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесет им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью", — говорится в публикации. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Заявление ТрампаВ понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
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в мире, дональд трамп, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия
В США раскрыли, какое преимущество получила Россия после ультиматума Трампа

WP: ультиматум Трампа дал России стратегическое преимущество

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Ультиматум президента США Дональда Трампа дал России стратегическое преимущество, пишет Washington Post.

"50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлевским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесет им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью", — говорится в публикации.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что российские войска охватывают Красноармейск (украинское название Покровск) для начала его освобождения, для этого "серьезно выстраивается" территория Днепропетровской области, а также перерезается логистика ВСУ между Красноармейском и Константиновкой.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.

Заявление Трампа
В понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим он заявил, что Штаты и ЕС достигли договоренности об отправке американского оружия Киеву, расходы за это лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.

При этом накануне заявлений Трампа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Россия по-прежнему ожидает предложения по срокам следующего раунда переговоров с Украиной, но Киев, очевидно, не спешит.
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