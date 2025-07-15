https://ria.ru/20250715/rossiya-2029149340.html

В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России

В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России - РИА Новости, 15.07.2025

В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России

Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:46:00+03:00

2025-07-15T06:46:00+03:00

2025-07-15T06:46:00+03:00

россия

сша

китай

дональд трамп

ларри джонсон

брикс

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Трамп заявлял, что будет защищать доллар и международную финансовую систему. И что он только что сделал? Снова начал угрожать Индии, Бразилии и Китаю пошлинами за поддержку России. Он угрожает ключевым странам БРИКС. Они только еще сильнее захотят выйти из американской системы", — отметил он.США, по словам аналитика, не предпринимают никаких шагов по восстановлению и укреплению отношений. Своими действиями они только отталкивают развивающиеся страны от себя"На самом деле, это уже начало влиять на Штаты. У нас была большая группа фермеров, которые работали на рынок Китая, поставляли соевые бобы и пшеницу. Теперь Пекин закупается у России и Бразилии, и делает это в своей национальной валюте, подкрепленной золотом", — заключил Джонсон.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны БРИКС все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.

https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html

https://ria.ru/20250715/ukraina-2029131962.html

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россия, сша, китай, дональд трамп, ларри джонсон, брикс