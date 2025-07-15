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В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России - РИА Новости, 15.07.2025
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06:46 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/rossiya-2029149340.html
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России - РИА Новости, 15.07.2025
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России
Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:46:00+03:00
2025-07-15T06:46:00+03:00
россия
сша
китай
дональд трамп
ларри джонсон
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube."Трамп заявлял, что будет защищать доллар и международную финансовую систему. И что он только что сделал? Снова начал угрожать Индии, Бразилии и Китаю пошлинами за поддержку России. Он угрожает ключевым странам БРИКС. Они только еще сильнее захотят выйти из американской системы", — отметил он.США, по словам аналитика, не предпринимают никаких шагов по восстановлению и укреплению отношений. Своими действиями они только отталкивают развивающиеся страны от себя"На самом деле, это уже начало влиять на Штаты. У нас была большая группа фермеров, которые работали на рынок Китая, поставляли соевые бобы и пшеницу. Теперь Пекин закупается у России и Бразилии, и делает это в своей национальной валюте, подкрепленной золотом", — заключил Джонсон.В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны БРИКС все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.
https://ria.ru/20250715/spiegel-2029131793.html
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029131962.html
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россия, сша, китай, дональд трамп, ларри джонсон, брикс
Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Ларри Джонсон, БРИКС
В США назвали ключевую ошибку Трампа в ультиматуме России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: угрозы союзникам России по БРИКС выйдут США боком

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на страны БРИКС за поддержку России дорого обойдутся Вашингтону, рассказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube.
"Трамп заявлял, что будет защищать доллар и международную финансовую систему. И что он только что сделал? Снова начал угрожать Индии, Бразилии и Китаю пошлинами за поддержку России. Он угрожает ключевым странам БРИКС. Они только еще сильнее захотят выйти из американской системы", — отметил он.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Европе сообщили о разочаровании ультиматумом Трампа в адрес России
01:11
США, по словам аналитика, не предпринимают никаких шагов по восстановлению и укреплению отношений. Своими действиями они только отталкивают развивающиеся страны от себя
"На самом деле, это уже начало влиять на Штаты. У нас была большая группа фермеров, которые работали на рынок Китая, поставляли соевые бобы и пшеницу. Теперь Пекин закупается у России и Бразилии, и делает это в своей национальной валюте, подкрепленной золотом", — заключил Джонсон.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Киеве рассказали, когда произойдет крах Украины
01:17
В понедельник президент США объявил о резком ужесточении позиции по Украине, поставив России 50-дневный ультиматум на урегулирование конфликта. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнеров Москвы, включая возможные ограничения для ЕС и Китая. Одновременно с этим американский лидер подтвердил планы масштабных поставок вооружений Киеву, включая 17 ЗРК Patriot, которые Европа закупит для Украины.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что США использует доллар в качестве инструмента политического давления. Он также добавил, что страны БРИКС все больше переходят на прямые расчеты в национальных валютах, отказываясь от доллара.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Европа начала готовиться к войне с Россией
Вчера, 13:58
 
РоссияСШАКитайДональд ТрампЛарри ДжонсонБРИКС
 
 
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