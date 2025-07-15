https://ria.ru/20250715/rossija-2029255667.html

Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров

Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025

Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров

Россия и Китай готовы вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на уровень, "бесконечно уходящий вверх", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:58:00+03:00

2025-07-15T14:58:00+03:00

2025-07-15T14:58:00+03:00

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сергей лавров

ван и (политик)

шос

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай готовы вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на уровень, "бесконечно уходящий вверх", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О бесконечно уходящем вверх", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине, отвечая на вопрос о том, на какой именно уровень готовы вести ШОС Пекин и Москва. Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с Лавровым заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, а также продвижении строительства ШОС на новый уровень. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.

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в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), шос