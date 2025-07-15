Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/rossija-2029255667.html
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров - РИА Новости, 15.07.2025
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров
Россия и Китай готовы вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на уровень, "бесконечно уходящий вверх", заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:58:00+03:00
2025-07-15T14:58:00+03:00
в мире
россия
китай
пекин
сергей лавров
ван и (политик)
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай готовы вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на уровень, "бесконечно уходящий вверх", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "О бесконечно уходящем вверх", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине, отвечая на вопрос о том, на какой именно уровень готовы вести ШОС Пекин и Москва. Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с Лавровым заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, а также продвижении строительства ШОС на новый уровень. Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
https://ria.ru/20250715/lavrov-2029205427.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, пекин, сергей лавров, ван и (политик), шос
В мире, Россия, Китай, Пекин, Сергей Лавров, Ван И (политик), ШОС
Россия и Китай готовы вывести ШОС на новый уровень, заявил Лавров

Лавров: РФ и КНР готовы вывести ШОС на бесконечно уходящий вверх уровень

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Россия и Китай готовы вывести Шанхайскую организацию сотрудничества на уровень, "бесконечно уходящий вверх", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"О бесконечно уходящем вверх", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ШОС в китайском Тяньцзине, отвечая на вопрос о том, на какой именно уровень готовы вести ШОС Пекин и Москва.
Ранее глава МИД КНР Ван И на встрече с Лавровым заявил, что Китай готов сотрудничать с Россией в подготовке к саммиту в Тяньцзине, планировании направлений будущего развития, а также продвижении строительства ШОС на новый уровень.
Шанхайская организация сотрудничества - международная организация, созданная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позднее к организации присоединились Индия, Пакистан, Белоруссия и Иран.
Министр иностранных дел Сергей Лавров перед началом встречи с главами МИД ШОС - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС
12:10
 
В миреРоссияКитайПекинСергей ЛавровВан И (политик)ШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала