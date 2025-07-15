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"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву
"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву - РИА Новости, 15.07.2025
"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки, на которых видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:35:00+03:00
2025-07-15T16:35:00+03:00
2025-07-15T16:35:00+03:00
москва
евгений тишковец
роскосмос
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки, на которых видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень. "Мониторинг прохождения циклона. Центральная часть России", - говорится в сообщении. "Роскосмос" уточнил, что снимки были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М". Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.
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москва, евгений тишковец, роскосмос
Москва, Евгений Тишковец, Роскосмос
"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки прохождения циклона в Москву