https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html

"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву

"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву - РИА Новости, 15.07.2025

"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки, на которых видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T16:35:00+03:00

2025-07-15T16:35:00+03:00

2025-07-15T16:35:00+03:00

москва

евгений тишковец

роскосмос

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки, на которых видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень. "Мониторинг прохождения циклона. Центральная часть России", - говорится в сообщении. "Роскосмос" уточнил, что снимки были сделаны российскими спутниками "Электро-Л" и "Арктика-М". Во вторник ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в столице ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.

https://ria.ru/20250715/moskva-2029248624.html

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2025

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москва, евгений тишковец, роскосмос