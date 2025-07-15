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Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт" - РИА Новости, 15.07.2025
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными "Рогами и копытами", также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:18:00+03:00
2025-07-15T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными "Рогами и копытами", также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином федеральном реестре, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Потребителям необходимо проверять, есть ли данный туроператор в Едином федеральном реестре. То есть не надо работать с условными "Рогами и копытами" - зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании", - сказал он. Кроме того, важно выбирать сертифицированных туроператоров. Протасов напомнил, что Роскачество запустило систему добровольной сертификации туроператоров - первые два уже прошли сертификацию. "Надеемся, что таких туроператоров станет больше. Будем проверять качество их работы, действительно ли у них существуют резервные фонды, чтобы погасить издержки по претензиям потребителей", - добавил он.
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максим протасов, роскачество, туризм, россия, общество, мошенничество, мошенники
Максим Протасов, Роскачество, Туризм, Россия, Общество, Мошенничество, мошенники
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
Протасов посоветовал не бронировать туры у незарегистрированных фирм