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Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт" - РИА Новости, 15.07.2025
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19:18 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029318492.html
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт" - РИА Новости, 15.07.2025
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"
Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными "Рогами и копытами", также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T19:18:00+03:00
2025-07-15T19:18:00+03:00
максим протасов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными "Рогами и копытами", также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином федеральном реестре, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Потребителям необходимо проверять, есть ли данный туроператор в Едином федеральном реестре. То есть не надо работать с условными "Рогами и копытами" - зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании", - сказал он. Кроме того, важно выбирать сертифицированных туроператоров. Протасов напомнил, что Роскачество запустило систему добровольной сертификации туроператоров - первые два уже прошли сертификацию. "Надеемся, что таких туроператоров станет больше. Будем проверять качество их работы, действительно ли у них существуют резервные фонды, чтобы погасить издержки по претензиям потребителей", - добавил он.
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максим протасов, роскачество, туризм, россия, общество, мошенничество, мошенники
Максим Протасов, Роскачество, Туризм, Россия, Общество, Мошенничество, мошенники
Глава Роскачества посоветовал не бронировать туры у "Рогов и копыт"

Протасов посоветовал не бронировать туры у незарегистрированных фирм

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМаксим Протасов
Максим Протасов - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Во избежание обмана при бронировании туров не стоит работать с условными "Рогами и копытами", также необходимо проверять, есть ли туроператор в Едином федеральном реестре, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.
«
"Потребителям необходимо проверять, есть ли данный туроператор в Едином федеральном реестре. То есть не надо работать с условными "Рогами и копытами" - зачастую отменяют туры и забирают деньги как раз такие компании", - сказал он.
Кроме того, важно выбирать сертифицированных туроператоров. Протасов напомнил, что Роскачество запустило систему добровольной сертификации туроператоров - первые два уже прошли сертификацию.
"Надеемся, что таких туроператоров станет больше. Будем проверять качество их работы, действительно ли у них существуют резервные фонды, чтобы погасить издержки по претензиям потребителей", - добавил он.
Сотрудница полиции ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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11 января, 16:09
 
Максим ПротасовРоскачествоТуризмРоссияОбществоМошенничествомошенники
 
 
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