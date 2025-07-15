https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029152703.html

Роскачество впервые не выявило растительного жира в твороге

Роскачество впервые не выявило растительного жира в твороге - РИА Новости, 15.07.2025

Роскачество впервые не выявило растительного жира в твороге

Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T07:47:00+03:00

2025-07-15T07:47:00+03:00

2025-07-15T07:47:00+03:00

россия

максим протасов

роскачество

общество

творог

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество впервые не выявило замену молочного жира растительным у творога, йогурта и сыра маасдам от российских производителей по итогам 2024 года, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "В категориях "творог", "йогурт" и "сыр маасдам" экспертиза 2024 года впервые не выявила ни одного случая замены молочного жира растительными", - сказал он, комментируя ситуацию на продуктовом рынке РФ. Кроме того, в исследовании молока из 100 торговых марок были выявлены лишь единичные случаи нарушений. Ни одного случая замены молочных жиров не зафиксировано в категориях "творожный сыр" и "сливки". По его словам, Роскачество видит результат в продуктовых категориях, к которому "долго и не всегда просто шли".

https://ria.ru/20190910/1558513860.html

https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029146113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, максим протасов, роскачество, общество, творог