https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029146113.html
Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру
Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру - РИА Новости, 15.07.2025
Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T05:54:00+03:00
2025-07-15T05:54:00+03:00
2025-07-15T05:54:00+03:00
общество
максим протасов
роскачество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он. Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности. На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов.
https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029137211.html
https://ria.ru/20250222/ryba-2000951441.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, максим протасов, роскачество
Общество, Максим Протасов, Роскачество
Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру
Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и блюда к Новому году
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он.
Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности.
На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества
, отметил Протасов
.