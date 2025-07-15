https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029146113.html

Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру

Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру - РИА Новости, 15.07.2025

Роскачество к Новому году проверит зеленый горошек и красную икру

Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T05:54:00+03:00

2025-07-15T05:54:00+03:00

2025-07-15T05:54:00+03:00

общество

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Роскачество проверит зеленый горошек, красную икру и новогодние блюда к Новому году, а также представит результаты, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К Новому году будут представлены результаты исследований зеленого горошка, готовых новогодних блюд, красной икры", - сказал он. Он добавил, что еще в 2025 году организация исследует растительную продукцию: проверит, действительно ли товары, на упаковке которых говорится об отсутствии компонентов животного происхождения, соответствуют этим заявлениям, а также насколько они отвечают критериям качества и безопасности. На данный момент уже более 50 продуктов получили документ соответствия на растительную и веганскую продукцию от Роскачества, отметил Протасов.

https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029137211.html

https://ria.ru/20250222/ryba-2000951441.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, максим протасов, роскачество