https://ria.ru/20250715/roskachestvo-2029137211.html
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах
На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:58:00+03:00
2025-07-15T02:58:00+03:00
2025-07-15T02:58:00+03:00
максим протасов
роскачество
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он. Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов. Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".
https://ria.ru/20250710/gid-2028264477.html
https://ria.ru/20250623/rossiya-2024793436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим протасов, роскачество, экономика
Максим Протасов, Роскачество, Экономика
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он.
Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов
.
Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".