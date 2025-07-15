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Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
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02:58 15.07.2025
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Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах - РИА Новости, 15.07.2025
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах
На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T02:58:00+03:00
2025-07-15T02:58:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов. "К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он. Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов. Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".
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максим протасов, роскачество, экономика
Максим Протасов, Роскачество, Экономика
Роскачество создаст стандарт для готового питания в магазинах

Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в магазинах

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГотовая еда в магазине
Готовая еда в магазине - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Готовая еда в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На текущий момент к ресторанам и магазинам применяются разные требования по реализации и хранению готовой еды, поэтому Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках, рассказал в интервью РИА Новости глава организации Максим Протасов.
"К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках", - сказал он.
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Он объяснил, что существует лакуна в нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. "Это удобно, но никаким образом не регламентировано", - добавил Протасов.
Он также напомнил, что с 1 сентября вступает в силу ГОСТ на вендинговые автоматы: "Эта индустрия - новая, нарождающаяся, активно развивающаяся - ранее никаким образом не была стандартизирована. Теперь этот вопрос решен".
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