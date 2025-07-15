https://ria.ru/20250715/remont-2029229995.html

Белгородская область получила 550 млн руб на ремонт 2 домов соцобслуживания

Белгородская область получила 550 млн руб на ремонт 2 домов соцобслуживания - РИА Новости, 15.07.2025

Белгородская область получила 550 млн руб на ремонт 2 домов соцобслуживания

Правительство России выделило 550 миллионов рублей на ремонт двух домов социального обслуживания в Красногвардейском и Ровеньском районах Белгородской области,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:45:00+03:00

2025-07-15T13:45:00+03:00

2025-07-15T13:45:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 15 июл – РИА Новости. Правительство России выделило 550 миллионов рублей на ремонт двух домов социального обслуживания в Красногвардейском и Ровеньском районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях. "Учреждения капитально не ремонтировались порядка 30 лет. Самое главное, чтобы работы были выполнены в строго установленное время и с надлежащим качеством. Постараюсь во время рабочих поездок заехать и посмотреть, как идут работы", — отметил Гладков. Как добавили в правительстве региона, средства предусмотрены на модернизацию двух социальных учреждений — в селе Ливенка Красногвардейского района и селе Барсучье Ровеньского района. В настоящее время пациентов учреждений переводят в дома социального обслуживания других муниципалитетов. "В рамках капитального ремонта предстоит комплексная модернизация объектов, реновация внешнего вида зданий, внутренняя отделка помещений и замена всех инженерных коммуникаций. В результате будет обновлено порядка 8 тысяч квадратных метров помещений, а также выполнено благоустройство прилегающих территорий", - пояснили в правительстве области. Для людей, которые утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, будут созданы качественно новые условия, отвечающие всем современным требованиям для того, чтобы обеспечить им достойную жизнь и надлежащее социальное обслуживание. Финансирование капитального ремонта данных учреждений обеспечено в рамках реализации федерального проекта "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". Общая стоимость работ составляет 887 миллионов рублей, в том числе порядка 550 миллионов – федеральные средства.

https://ria.ru/20250710/klepikov-2028424881.html

https://ria.ru/20250708/belgorod-2027847678.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков