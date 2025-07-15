https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029141363.html

Расследование дела против блогера Щепихина завершено

Расследование дела против блогера Щепихина завершено - РИА Новости, 15.07.2025

Расследование дела против блогера Щепихина завершено

Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T04:24:00+03:00

2025-07-15T04:24:00+03:00

2025-07-15T04:26:00+03:00

происшествия

россия

москва

арег щепихин

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Безверхний."Расследование уже завершено, мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения", - рассказал собеседник агентства.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.

https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html

https://ria.ru/20250714/subo-2029011225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, арег щепихин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)