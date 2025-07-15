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Расследование дела против блогера Щепихина завершено - РИА Новости, 15.07.2025
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04:24 15.07.2025 (обновлено: 04:26 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029141363.html
Расследование дела против блогера Щепихина завершено
Расследование дела против блогера Щепихина завершено - РИА Новости, 15.07.2025
Расследование дела против блогера Щепихина завершено
Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T04:24:00+03:00
2025-07-15T04:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
арег щепихин
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Безверхний."Расследование уже завершено, мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения", - рассказал собеседник агентства.Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
https://ria.ru/20250715/rassledovanie-2029138759.html
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происшествия, россия, москва, арег щепихин, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Арег Щепихин, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Расследование дела против блогера Щепихина завершено

Расследование дела против Щепихина завершено спустя полтора месяца после ареста

© Страница Арега Щепихина в соцсетиАрег Щепихин
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Страница Арега Щепихина в соцсети
Арег Щепихин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Расследование уголовного дела в отношении блогера Арега Щепихина завершено спустя полтора месяца после его ареста, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Безверхний.
"Расследование уже завершено, мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения", - рассказал собеседник агентства.
Арег Щепихин - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Экспертиза признала блогера Щепихина вменяемым
03:41
Замоскворецкий суд Москвы в начале июня арестовал блогера на срок два месяца, до 5 августа. Мосгорсуд позднее утвердил это решение.
Как ранее сообщил СК РФ, против Щепихина возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет.
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Блогеру Subo грозит до семи лет колонии, если он выплатит налоги
Вчера, 13:57
 
ПроисшествияРоссияМоскваАрег ЩепихинМосковский городской судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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