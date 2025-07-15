https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html

В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона

В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 15.07.2025

В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона

Мужчина получил осколочные ранения живота в результате атаки украинского дрона по деревне Гирьи Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:35:00+03:00

2025-07-15T11:35:00+03:00

2025-07-15T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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ТУЛА, 15 июл – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения живота в результате атаки украинского дрона по деревне Гирьи Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Сегодня украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 44-летний мужчина. У него осколочные ранения живота", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

беловский район

курская область

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Ольга Фомченкова

беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины