https://ria.ru/20250715/ranenie-2029197759.html
В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона - РИА Новости, 15.07.2025
В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Мужчина получил осколочные ранения живота в результате атаки украинского дрона по деревне Гирьи Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:35:00+03:00
2025-07-15T11:35:00+03:00
2025-07-15T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 15 июл – РИА Новости. Мужчина получил осколочные ранения живота в результате атаки украинского дрона по деревне Гирьи Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. "Сегодня украинский дрон атаковал деревню Гирьи Беловского района. В результате удара пострадал 44-летний мужчина. У него осколочные ранения живота", - говорится в сообщении. По словам Хинштейна, пострадавшего доставили в больницу, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
беловский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беловский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области мужчина получил ранение при атаке украинского дрона
Хинштейн: мужчину ранило в живот при атаке дрона на курскую деревню Гирьи