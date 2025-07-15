https://ria.ru/20250715/ramenskoe-2029242676.html

В Раменском столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

В Раменском столкнулись два автобуса, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.07.2025

В Раменском столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

ДТП с участием двух автобусов произошло во вторник в Раменском Московской области, за медпомощью обратились два пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:26:00+03:00

2025-07-15T14:26:00+03:00

2025-07-15T14:32:00+03:00

происшествия

раменское

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. ДТП с участием двух автобусов произошло во вторник в Раменском Московской области, за медпомощью обратились два пассажира, сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 10.20 около одного из домов, расположенных на улице Красноармейская, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1988 года рождения, управляя автобусом марки "ГАЗ", совершил попутное столкновение с аналогичным транспортным средством", - говорится в сообщении. Правоохранители уточнили, что за медицинской помощью обратились два пассажира. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250613/dtp-2022688355.html

раменское

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, раменское, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)