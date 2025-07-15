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Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости, 15.07.2025
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Средства ПВО за полчаса уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T15:11:00+03:00
2025-07-15T15:11:00+03:00
2025-07-15T15:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Средства ПВО за полчаса уничтожили четыре украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях, сообщило Минобороны России."В период с 13.10 мск до 13.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три - над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Белгородской и Курской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила 4 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями