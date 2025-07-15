https://ria.ru/20250715/putin-2029218405.html

Путин встретится с президентом РАН

Путин встретится с президентом РАН - РИА Новости, 15.07.2025

Путин встретится с президентом РАН

Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:57:00+03:00

2025-07-15T12:57:00+03:00

2025-07-15T12:57:00+03:00

россия

геннадий красников

дмитрий песков

владимир путин

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Будет сегодня встречаться с президентом, помимо других, президент Академии наук России Геннадий Красников. Эта встреча будет публичная. Академия наук – важнейший наш институт, научный потенциал страны. Всегда это то, чем интересуется президент, и, конечно, тем для обсуждения очень много", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250515/putin-2017172945.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, геннадий красников, дмитрий песков, владимир путин, российская академия наук, наука