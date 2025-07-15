https://ria.ru/20250715/putin-2029218405.html
Путин встретится с президентом РАН
Путин встретится с президентом РАН - РИА Новости, 15.07.2025
Путин встретится с президентом РАН
Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:57:00+03:00
2025-07-15T12:57:00+03:00
2025-07-15T12:57:00+03:00
россия
геннадий красников
дмитрий песков
владимир путин
российская академия наук
наука
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с президентом РАН Геннадием Красниковым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Будет сегодня встречаться с президентом, помимо других, президент Академии наук России Геннадий Красников. Эта встреча будет публичная. Академия наук – важнейший наш институт, научный потенциал страны. Всегда это то, чем интересуется президент, и, конечно, тем для обсуждения очень много", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250515/putin-2017172945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, геннадий красников, дмитрий песков, владимир путин, российская академия наук, наука
Россия, Геннадий Красников, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российская академия наук, Наука
Путин встретится с президентом РАН
Путин во вторник встретится с президентом РАН Красниковым