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СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару - РИА Новости, 15.07.2025
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12:04 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/prokuratura-2029203490.html
СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару
СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару - РИА Новости, 15.07.2025
СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару
Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:04:00+03:00
2025-07-15T12:04:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота и ряд других правонарушений, передает газета Globo. "Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством признать бывшего президента Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократического верховенства права и организации преступного сообщества", - говорится в публикации. Как сообщает газета, в случае признания Болсонару виновным он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 43 лет. Седьмого июля президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти. Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. -0-
https://ria.ru/20250414/bolsonaru-2011070178.html
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в мире, бразилия, сша, бразилиа, жаир болсонару, дональд трамп, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, США, Бразилиа, Жаир Болсонару, Дональд Трамп, Луис Инасиу Лула да Силва
СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару

Globo: прокуратура Бразилии запросила обвинительный приговор Болсонару

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЭкс-президент Бразилии Жаир Болсонару
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота и ряд других правонарушений, передает газета Globo.
"Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством признать бывшего президента Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократического верховенства права и организации преступного сообщества", - говорится в публикации.
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Как сообщает газета, в случае признания Болсонару виновным он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 43 лет.
Седьмого июля президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. -0-
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