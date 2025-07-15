СМИ: бразильская прокуратура запросила обвинительный приговор для Болсонару
Globo: прокуратура Бразилии запросила обвинительный приговор Болсонару
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Бразилии обратилась в верховный суд с запросом о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-президента Жаира Болсонару за попытку госпереворота и ряд других правонарушений, передает газета Globo.
"Генеральная прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством признать бывшего президента Жаира Болсонару виновным в попытке государственного переворота, насильственной отмене демократического верховенства права и организации преступного сообщества", - говорится в публикации.
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Как сообщает газета, в случае признания Болсонару виновным он может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 43 лет.
Седьмого июля президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Болсонару подвергается политическим преследованиям, и призвал прекратить "охоту на ведьм" в его отношении. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после этого несколько раз подчеркивал, что в его стране нет места вмешательству в дела судебной власти.
Сторонники Болсонару, выступавшие с конца 2022 года против итогов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в Бразилиа, прорвались на территорию дворца Планалту - резиденции президента, - а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате были задержаны около 2 тысяч человек, обвинения выдвинули против 1682 человек, осуждены 375, они приговорены к срокам от одного года до 17 лет тюрьмы. Власти Бразилии запретили Болсонару занимать государственные посты до 2030 года из-за подозрения в подстрекательстве к беспорядкам в столице страны. В июне он собрал в Сан-Паулу более 12 тысяч человек на митинге с требованием амнистии и допуска к выборам главы государства в 2026 году. -0-