https://ria.ru/20250715/proekt-2029222618.html

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области - РИА Новости, 15.07.2025

Прием заявок на проект "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области

Прием заявок для участия в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:17:00+03:00

2025-07-15T13:17:00+03:00

2025-07-15T13:17:00+03:00

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939682611_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6b18120d8096fafcdbce3f2386493b0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Прием заявок для участия в губернаторском проекте инициативного бюджетирования "Вам решать!" стартовал в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "На сайте Vam.golosza.ru жители Нижегородской области с 15 июля по 15 сентября могут подать заявки в электронном виде по восьми направлениям: "Наши дороги", "Наш двор", "Спорт для всех!", "Все лучшее - детям", "Общественные пространства", "Наша инфраструктура", "Наша инициатива", "Молодежная политика", - говорится в сообщении. Благодаря проекту жители региона имеют возможность самостоятельно определять приоритеты развития и благоустройства местных территорий, выступать с инициативами и получать средства для их реализации. В 2026 году финансирование проекта составит 1 миллиард 200 миллионов рублей. "Проект "Вам решать!" – это не просто конкурс проектов, это реальный инструмент развития территорий, основанный на принципе соучастия и вовлеченности граждан в процесс принятия решений. Считаю, что каждый житель Нижегородской области должен иметь возможность влиять на бюджетные процессы и принимать участие в определении приоритетов развития своих территорий. Это может быть благоустройство парков и скверов, ремонт дорог, освещение улиц, создание детских и спортивных площадок и многое другое. Главное – инициатива должна исходить от самих граждан", - приводятся в сообщении слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Подать заявку на участие в проекте могут физические лица, территориальное общественное самоуправление, старосты сельсоветов. Также предусмотрена возможность подачи "Семейной заявки". Отслеживать статус своих заявок участники проекта могут онлайн в личном кабинете. Как отметил председатель думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, благодаря проекту "Вам решать!" жители активно участвуют в благоустройстве своих дворов, школ и детских садов. "В прошлом году почти 590 тысяч человек проголосовали за важные для них инициативы. К середине лета большинство работ уже завершено, и у детей появились новые площадки для отдыха. Особенно хотел бы отметить семейные заявки, которые впервые появились в прошлом году и будут приниматься в этом. Именно семейные заявки помогают учитывать интересы членов общества и объединяют семьи. В 2026 году мы продолжим эту работу, и я уверен, что жители будут активно предлагать свои идеи и следить за их реализацией", — заявил Чинцов. В 2025 году в Нижегородской области будут реализованы 462 инициативы, которые стали победителями прошлого конкурса. Всего с 2013 по 2024 год в рамках инициативного бюджетирования было реализовано около 5 тысяч проектов, направленных на создание комфортных условий и повышение качества жизни.

https://ria.ru/20250704/nizhegorodskaya-2027224558.html

https://ria.ru/20250702/it-kampus-2026764129.html

нижегородская область

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, нижний новгород