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В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях - РИА Новости, 15.07.2025
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14:21 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/proekt--2029240006.html
В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях
В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях - РИА Новости, 15.07.2025
В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях
Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность субъектам РФ разрабатывать типовые правила безопасного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:21:00+03:00
2025-07-15T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность субъектам РФ разрабатывать типовые правила безопасного пребывания детей на территории детских лагерей, и на их основе лагеря будут утверждать собственные внутренние правила, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается внесение изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", согласно которым правила нахождения на территории организации отдыха детей и их оздоровления, устанавливаются организацией отдыха детей и их оздоровления в соответствии с типовыми правилами, предусмотренными законодательством субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Уточняется, что эти правила направлены на обеспечение безопасного пребывания детей, особенно на участках, где расположены пляжи и водоёмы, и они будут определять порядок пользования территорией, поведения на объектах и допуск к воде. Предусматривается, что правила должны размещаться на официальных сайтах лагерей, а также в других доступных местах на их территории, чтобы все участники были с ними ознакомлены. В настоящее время такие правила уже предусмотрены законом, однако за их нарушение административной ответственности не установлено, что не позволяет применять меры к посторонним лицам, незаконно находящимся на территории лагеря. В сопроводительных документах отмечается, что в правоприменительной практике уже были случаи, когда посторонние лица отказывались покидать пляжи в детских лагерях, а принудить их было невозможно, так как не предусмотрены санкции. Законопроектом устраняется этот пробел: он позволит регионам установить административную ответственность за нарушение таких правил. Таким образом, норма направлена на повышение уровня безопасности в детских лагерях и защиту детей от посторонних лиц.
https://ria.ru/20250529/putin-2019790860.html
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госдума рф, россия, общество
Госдума РФ, Россия, Общество
В Госдуму внесли проект о защите детей от посторонних в лагерях

Депутаты внесли в ГД проект о защите детей от посторонних людей в лагерях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственная Дума
Государственная Дума - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается установить возможность субъектам РФ разрабатывать типовые правила безопасного пребывания детей на территории детских лагерей, и на их основе лагеря будут утверждать собственные внутренние правила, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается внесение изменений в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", согласно которым правила нахождения на территории организации отдыха детей и их оздоровления, устанавливаются организацией отдыха детей и их оздоровления в соответствии с типовыми правилами, предусмотренными законодательством субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Уточняется, что эти правила направлены на обеспечение безопасного пребывания детей, особенно на участках, где расположены пляжи и водоёмы, и они будут определять порядок пользования территорией, поведения на объектах и допуск к воде.
Предусматривается, что правила должны размещаться на официальных сайтах лагерей, а также в других доступных местах на их территории, чтобы все участники были с ними ознакомлены.
В настоящее время такие правила уже предусмотрены законом, однако за их нарушение административной ответственности не установлено, что не позволяет применять меры к посторонним лицам, незаконно находящимся на территории лагеря.
В сопроводительных документах отмечается, что в правоприменительной практике уже были случаи, когда посторонние лица отказывались покидать пляжи в детских лагерях, а принудить их было невозможно, так как не предусмотрены санкции.
Законопроектом устраняется этот пробел: он позволит регионам установить административную ответственность за нарушение таких правил. Таким образом, норма направлена на повышение уровня безопасности в детских лагерях и защиту детей от посторонних лиц.
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