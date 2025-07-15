https://ria.ru/20250715/pribaltika-2029153279.html

Прибалты и скандинавы спасены: Россия подавится "зубами дракона"

Прибалты и скандинавы спасены: Россия подавится "зубами дракона" - РИА Новости, 15.07.2025

Прибалты и скандинавы спасены: Россия подавится "зубами дракона"

На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет РИА Новости, 15.07.2025

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На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США.В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тысяч человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны — это "образ мышления", и подчеркнули важность постоянной готовности.Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО. На этом фоне европейские страны НАТО согласились увеличить свои военные бюджеты до пяти процентов ВВП в течение следующего десятилетия.На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект "Восточный щит", который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что непосредственной угрозы нет, но страна обязана быть готовой к возможным провокациям. В качестве аргумента он приводит "стремление России восстановить Ленинградский и Московский военные округа". Кроме того, Стере утверждает, что в опасности находится архипелаг Шпицберген — важный для общей ситуации за Полярным кругом и который Норвегия считает своей территорией, несмотря на спорный статус и наличие на архипелаге российских поселений. "Шпицберген должен быть одним из первых в списке мест, где Россия может что-то предпринять", — говорит один из сотрудников европейской разведки. Но Стере непреклонен: "Шпицберген — такая же часть Норвегии, как Осло, Ставангер или Хардангервидда".В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.Наибольшую активность в создании оборонительных рубежей вдоль российской границы пока проявили в основном страны Прибалтики и Финляндия. Эстония, Латвия и Литва роют рвы вдоль границы и нагружают территория противотанковыми укреплениями и так называемыми "зубами дракона" — бетонными надолбами.Литовцам чуть проще, поскольку граница с Калининградской областью России проходит в основном по реке Неман и только в районе Мариямполе — Кибартай представляет из себя кусочек суши. Но литовцы принялись укреплять границу с Белоруссией еще несколько лет назад, когда у них случился рецидив "миграционного кризиса". Основным же достижением на российской границе стало усиление моста через Неман (Советск-Пагегяй) у бывшего города Тильзит. Литовцы просто перегородили узкий старинный мост несколькими рядами "зубов дракона", окончательно заблокировав автомобильное движение.В Эстонии это большой инфраструктурный проект. Копают рвы, строят бункеры, устанавливают видеонаблюдение. Также, как и в Финляндии, готовятся планы эвакуации населения из приграничной зоны.У поляков же есть хоть какая-то стратегическая концепция поведения. В Варшаве сосредоточились на укреплении так называемого Сувалкского коридора — гипотетической полосы в мазурских лесах и болотах между Беларусью и Калининградской областью России, которая отрезает прибалтийские страны по суше от остальной Европы. На польской границе также создаются "зоны отчуждения", полосы "зубов дракона" и все тому подобное.Рвы и надолбы еще никого ни разу не остановили. Другой вопрос, что в самих военных концепциях прибалтийских стран не предусмотрено никакой военной "победы" или даже активной обороны. Стратегический расчет только на то, чтобы продержаться какое-то время, пока не прибудет помощь или не изменится общеполитическая ситуация. Отсюда и разделение армии на регулярную и парамилитарные образования, наподобие тех, что были в составе армий Эстонии и Латвии в межвоенное время ХХ века. Эти структуры должны будут перейти к партизанской войне в ожидании прихода войск НАТО.В Финляндии стратегическая концепция несколько иная. Там творчески перерабатывают опыт советско-финской войны и утверждают, что Финляндия обладает достаточным самостоятельным запасом сил и средств, чтобы какое-то время продержаться. Остальное сделают холод и пересеченная местность. Финским войскам предписывается медленно отступать, разрушая дороги и мосты. Кроме того, Финляндия располагает дальнобойными ракетами в трех сферах, которые предполагается применять по объектам в глубине России.В Норвегии также считают, что в приполярной зоне никакой угрозы для них нет, а вот как оборонять Шпицберген, никто не знает. С точки зрения международного права архипелаг — демилитаризованная зона. Оружие там только для защиты от белых медведей, стрелять в которых, кстати, нельзя. Только пугать. Получается не очень.В Польше военная стратегия заточена на оборону Сувалкского коридора, но также предполагается "перейти к давлению" на Калининградскую область России, что бы это ни значило.Но на Западе никто не задается простым вопросом: а зачем вообще России нападать на прибалтийские страны, Финляндию, Норвегию и Польшу? Какой в этом практический смысл?Конфигурация границ носит в основном естественный характер, даже Калининградская область не особенно провисает, хотя состояние эксклава сложно посчитать нормальным для любого государства. Политического или общественного запроса на Прибалтику в России нет и в помине. Мало кто даже в рамках такого культурного феномена как "постсоветская ностальгия" хотел бы "вернуться в Прибалтику". Живите уж там как-то сами. А уж Финляндия с Норвегией и Польшей и вовсе никому не интересны. В политической плоскости нет никаких неразрешимых противоречий, а те, что есть, искусственно созданы в последнее время как раз усилиями объединенной Европы. Ничего, что нельзя было бы преодолеть с помощью переговоров и общения, в этом регионе давно нет. Даже амбиции Эстонии в Финском заливе можно компенсировать с опорой на международное право. Так зачем?Но антироссийская паранойя в этих странах давно уже живет самостоятельной жизнью по своим отдельным законам "самовзвинчивания". И в рамках такой вот искусственной эскалации и возводятся все эти "зубы дракона", а в Финляндии еще и раскручивается своя особая "патриотическая тема" с постановкой на учет 900 тысяч резервистов и бравурными репортажами СМИ из воинских частей.Другое дело, что все предпринимаемые меры носят пока исключительно декоративный характер. Несмотря на то что в некоторых случаях новые приграничные постройки выглядят весьма фундаментально, в современной войне их преодоление — вопрос нескольких часов. Сейчас опять же мы не задаемся вопросом "зачем вообще надо их преодолевать", а рассуждаем гипотетически в практической сфере.Реальная военная мощь прибалтийских стран, даже усиленных так называемыми интернациональными батальонами, включая будущую немецкую танковую бригаду в Литве, стремится к нулю. И попытки создать заградительные линии выглядят как ритуальный танец. На практике же бетонный надолб — это только бетонный надолб, его кто-то должен защищать. Долго и эффективно. А уничтожение бункерной защиты на переднем крае при некотором желании займет опять же несколько часов. После чего все эти рвы и заграждения превращаются в дорогостоящий, но безлюдный и бессмысленный архитектурный объект, который можно показывать будущим поколениям под лозунгом "как не надо делать". В таком контексте даже финская концепция долгосрочной обороны с опорой на климатические особенности региона выглядит более продуманной, чем прибалтийский конкурс у кого "зубов дракона" больше.Возможно, здесь работает "кинематографический эффект" и отсутствие у восточноевропейских стран реального представления о современной войне. Западная пресса откровенно восхищается понастроенным, забывая о том, что исход любого боестолкновения определяют исключительно на земле пехотой. И не такие рвы преодолевались за десять минут, не говоря уже о том, что ВСУ, например, понастроили "зубов дракона" в диком количестве. Правда, почему-то все эти линии тянутся не там, где надо и в неправильном направлении, в результате чего все эти укрепления просто сворачивают в рулон практически без сопротивления.Создается впечатление, что в прибалтийских столицах все это в глубине души понимают. Но другое дело, что эти страны, включая Польшу и с недавних пор Финляндию, присвоили себе очень комфортный статус "прифронтовых стран". До того как эта антироссийская паранойя стала в геометрической прогрессии развиваться, Эстония, Латвия, Литва и Польша имели тот статус, которого они заслуживают: глубокой и весьма отсталой восточноевропейской провинции, голос которой был слаб и порой вообще не слышен в общем европейском хоре. Теперь же эти государственные образования, скоординировавшись, обрели такую важность в европейских делах, что неожиданно для самих себя вышли на передний план. Все это имеет и личный момент: прибалтийских политиков чаще стали назначать на важные посты в европейской бюрократии, их роль в иерархии возросла, а поток неконтролируемого финансирования всех этих "зубов" резко вырос.И никто не хочет возвращаться в те времена и в то состояние, которое было нормальным для отколовшихся частей бывшей Российской империи, то есть в глубокую провинциальность. Отсюда и рвы с "зубами дракона" и прочие мифические "оборонительные стратегии" тех, кто в принципе к этому не приспособлен ни географически, ни общественно, ни политически, ни в военном плане. Куда убедительнее и прагматичнее было бы не канавы на границе копать, а пытаться выстроить с Россией нормальные добрососедские отношения, избежав по возможности паранойи, политизации частностей, переписывания истории и прочей русофобии. Тогда бы и тратиться на "оборонительные линии" не пришлось бы.

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https://ria.ru/20250712/nato-2028728400.html

https://ria.ru/20250624/finljandija-2025123737.html

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россия, финляндия, польша, марк рютте, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, аналитика