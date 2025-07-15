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Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года - РИА Новости, 15.07.2025
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11:07 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pravitelstvo--2029189292.html
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года - РИА Новости, 15.07.2025
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:07:00+03:00
2025-07-15T11:07:00+03:00
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марат хуснуллин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение её мероприятий в 2027 году. "Сроки реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Обеспечить продление до 2030 года срока реализации госпрограммы правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года. "За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса – для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона", - приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
https://ria.ru/20250529/putin-2019802780.html
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михаил мишустин, республика крым, севастополь, россия, владимир путин, марат хуснуллин, экономика, общество
Михаил Мишустин, Республика Крым, Севастополь, Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Экономика, Общество
Правительство продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года

Правительство РФ продлило программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Правительство продлило срок реализации программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.
Предыдущая редакция госпрограммы предполагала завершение её мероприятий в 2027 году.
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"Сроки реализации государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" продлены до 2030 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Обеспечить продление до 2030 года срока реализации госпрограммы правительству поручил президент РФ Владимир Путин по итогам совещания, посвящённого вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Оно состоялось в январе 2025 года.
"За годы действия госпрограммы развития Крыма и Севастополя введены ключевые транспортные артерии, объекты генерации энергии, магистральные инженерные трубопроводы и социально значимые учреждения. Важно, что программа работает комплексно: не только модернизирует инфраструктуру, но и создаёт новые возможности для бизнеса – для этого действует свободная экономическая зона. Продление программы до 2030 года — важный шаг для завершения начатых проектов и запуска новых. Мы планируем масштабные работы: от строительства дорог до модернизации социальных объектов. Это улучшит качество жизни людей и даст дополнительный импульс экономике региона", - приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Михаил МишустинРеспублика КрымСевастопольРоссияВладимир ПутинМарат ХуснуллинЭкономикаОбщество
 
 
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