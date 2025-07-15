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В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
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18:45 15.07.2025 (обновлено: 18:46 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pozhar-2029314527.html
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар
Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:45:00+03:00
2025-07-15T18:46:00+03:00
происшествия
мариуполь
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в Telegram-канале. "Мариупольские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Утром загорелась сухая растительность на Зинцевой балке... По оперативным данным, уничтожены 45 гектаров сухостоя, 6 строительных бытовок и 3 гаража", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что работу пожарных осложняли порывистый ветер, особенности ландшафта и трудности с проходимостью спецтехники, однако сотрудники МЧС смогли защитить жилые дома от стихии. Кроме того, открытое горение было ликвидировано, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.
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мариуполь
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар

МЧС: спасатели в Мариуполе тушат ландшафтный пожар на 45 гектарах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в Telegram-канале.
"Мариупольские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Утром загорелась сухая растительность на Зинцевой балке... По оперативным данным, уничтожены 45 гектаров сухостоя, 6 строительных бытовок и 3 гаража", - говорится в сообщении управления.
Отмечается, что работу пожарных осложняли порывистый ветер, особенности ландшафта и трудности с проходимостью спецтехники, однако сотрудники МЧС смогли защитить жилые дома от стихии. Кроме того, открытое горение было ликвидировано, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.
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ПроисшествияМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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