https://ria.ru/20250715/pozhar-2029314527.html
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар
Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T18:45:00+03:00
2025-07-15T18:45:00+03:00
2025-07-15T18:46:00+03:00
происшествия
мариуполь
россия
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в Telegram-канале. "Мариупольские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Утром загорелась сухая растительность на Зинцевой балке... По оперативным данным, уничтожены 45 гектаров сухостоя, 6 строительных бытовок и 3 гаража", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что работу пожарных осложняли порывистый ветер, особенности ландшафта и трудности с проходимостью спецтехники, однако сотрудники МЧС смогли защитить жилые дома от стихии. Кроме того, открытое горение было ликвидировано, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20250712/pvo-2028602581.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар
МЧС: спасатели в Мариуполе тушат ландшафтный пожар на 45 гектарах