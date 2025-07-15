https://ria.ru/20250715/pozhar-2029314527.html

В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар

В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар - РИА Новости, 15.07.2025

В Мариуполе тушат крупный ландшафтный пожар

Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:45:00+03:00

2025-07-15T18:45:00+03:00

2025-07-15T18:46:00+03:00

происшествия

мариуполь

россия

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ДОНЕЦК, 15 июл - РИА Новости. Спасатели ликвидируют крупный пожар, вспыхнувший в Мариуполе, уничтожены 45 гектаров сухостоя, сообщили в региональном управлении МЧС России по ДНР в Telegram-канале. "Мариупольские огнеборцы ликвидируют крупный пожар. Утром загорелась сухая растительность на Зинцевой балке... По оперативным данным, уничтожены 45 гектаров сухостоя, 6 строительных бытовок и 3 гаража", - говорится в сообщении управления. Отмечается, что работу пожарных осложняли порывистый ветер, особенности ландшафта и трудности с проходимостью спецтехники, однако сотрудники МЧС смогли защитить жилые дома от стихии. Кроме того, открытое горение было ликвидировано, никто не пострадал, а причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20250712/pvo-2028602581.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии