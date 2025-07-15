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В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
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08:26 15.07.2025 (обновлено: 10:59 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pozhar-2029155467.html
В Крыму потушили природный пожар
В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
В Крыму потушили природный пожар
Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:26:00+03:00
2025-07-15T10:59:00+03:00
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. В воскресенье в МЧС заявили, что пожар локализован на площади 118,6 гектара. "Лесной пожар в селе Прудовое Симферопольского района полностью ликвидирован на площади 8,6 гектара. Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 гектаров" , - говорится в сообщении.
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму потушили природный пожар

Природный пожар в Крыму, локализованный ранее на площади 118 га, потушен

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС ликвидируют пожар в Феодосии
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Феодосии - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Крым
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в Феодосии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики.
Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. В воскресенье в МЧС заявили, что пожар локализован на площади 118,6 гектара.
"Лесной пожар в селе Прудовое Симферопольского района полностью ликвидирован на площади 8,6 гектара. Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 гектаров" , - говорится в сообщении.
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Республика КрымМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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