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В Крыму потушили природный пожар
В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 15.07.2025
В Крыму потушили природный пожар
Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:26:00+03:00
2025-07-15T08:26:00+03:00
2025-07-15T10:59:00+03:00
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. В воскресенье в МЧС заявили, что пожар локализован на площади 118,6 гектара. "Лесной пожар в селе Прудовое Симферопольского района полностью ликвидирован на площади 8,6 гектара. Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 гектаров" , - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html
республика крым
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РИА Новости
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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму потушили природный пожар
Природный пожар в Крыму, локализованный ранее на площади 118 га, потушен