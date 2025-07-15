https://ria.ru/20250715/pozhar-2029155467.html

В Крыму потушили природный пожар

В Крыму потушили природный пожар - РИА Новости, 15.07.2025

В Крыму потушили природный пожар

Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T08:26:00+03:00

2025-07-15T08:26:00+03:00

2025-07-15T10:59:00+03:00

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Ландшафтный пожар, охвативший ранее 118 гектаров, потушен в Крыму, информирует пресс-служба ГУ МЧС республики. Ранее ГУМЧС республики сообщало, что площадь ландшафтного пожара в Крыму в Симферопольском районе выросла до 40 гектаров. Позднее авиация была привлечена для ликвидации пожара. В воскресенье в МЧС заявили, что пожар локализован на площади 118,6 гектара. "Лесной пожар в селе Прудовое Симферопольского района полностью ликвидирован на площади 8,6 гектара. Площадь выгоревшей сухой растительности составила 110 гектаров" , - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/pozhary-1961561442.html

республика крым

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2025

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республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия