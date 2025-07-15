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В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 15.07.2025
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек
В ночь на вторник в Улан-Удэ из-за загорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала эвакуировались 50 человек, пострадавших... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T06:19:00+03:00
2025-07-15T06:19:00+03:00
2025-07-15T11:19:00+03:00
происшествия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 июл - РИА Новости. В ночь на вторник в Улан-Удэ из-за загорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил региональный главк МЧС. Пр данным ведомства, сообщение о загорании кровли железнодорожного вокзала в Улан-Удэ поступило минувшей ночью. "По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров... Силами 16 человек, 7 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Самостоятельно из здания вокзала эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек
В Улан-Удэ из-за пожара в здании вокзала эвакуировали 50 человек