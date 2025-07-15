https://ria.ru/20250715/pozhar-2029147565.html

В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек

В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек - РИА Новости, 15.07.2025

В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек

В ночь на вторник в Улан-Удэ из-за загорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала эвакуировались 50 человек, пострадавших... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:19:00+03:00

2025-07-15T06:19:00+03:00

2025-07-15T11:19:00+03:00

происшествия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029192002_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_5ebd12c66aa0b028539e345b8d426464.jpg

УЛАН-УДЭ, 15 июл - РИА Новости. В ночь на вторник в Улан-Удэ из-за загорания деревянных конструкций кровли здания конкорса из железнодорожного вокзала эвакуировались 50 человек, пострадавших нет, сообщил региональный главк МЧС. Пр данным ведомства, сообщение о загорании кровли железнодорожного вокзала в Улан-Удэ поступило минувшей ночью. "По прибытию подразделений установлено загорание стропильных деревянных конструкций кровли здания конкорса на площади 15 квадратных метров... Силами 16 человек, 7 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Самостоятельно из здания вокзала эвакуировались 50 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)