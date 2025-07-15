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В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха - РИА Новости, 15.07.2025
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха
Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, он уже локализован, сообщила пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:26:00+03:00
2025-07-15T14:26:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, он уже локализован, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. "Загорание сухой растительности вблизи базы отдыха произошло по адресу: Симферопольский район, населенный пункт Клиновка", - говорится в сообщении. Локализовали природный пожар на площади 4 гектара. Перехода пламени на территорию базы отдыха, расположенной на Грушевом озере, не допущено. В ликвидации пожара принимают участие более 50 спасателей и 16 единиц техники.
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха
Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка в Крыму