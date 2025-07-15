Рейтинг@Mail.ru
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха - РИА Новости, 15.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 15.07.2025 (обновлено: 14:27 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/pozhar--2029243128.html
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха - РИА Новости, 15.07.2025
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха
Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, он уже локализован, сообщила пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:26:00+03:00
2025-07-15T14:27:00+03:00
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, он уже локализован, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ. "Загорание сухой растительности вблизи базы отдыха произошло по адресу: Симферопольский район, населенный пункт Клиновка", - говорится в сообщении. Локализовали природный пожар на площади 4 гектара. Перехода пламени на территорию базы отдыха, расположенной на Грушевом озере, не допущено. В ликвидации пожара принимают участие более 50 спасателей и 16 единиц техники.
https://ria.ru/20250715/pozhar-2029147565.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Крыму вспыхнул природный пожар недалеко от базы отдыха

Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка в Крыму

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Природный пожар вспыхнул недалеко от базы отдыха в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, он уже локализован, сообщила пресс-служба крымского главного управления МЧС РФ.
"Загорание сухой растительности вблизи базы отдыха произошло по адресу: Симферопольский район, населенный пункт Клиновка", - говорится в сообщении.
Локализовали природный пожар на площади 4 гектара. Перехода пламени на территорию базы отдыха, расположенной на Грушевом озере, не допущено. В ликвидации пожара принимают участие более 50 спасателей и 16 единиц техники.
Пожарные МЧС ликвидируют пожар на железнодорожном вокзале в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В Улан-Удэ из-за пожара эвакуировали 50 человек
06:19
 
Республика КрымРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала