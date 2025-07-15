https://ria.ru/20250715/postavki-2029162529.html

Новые поставки Киеву могут занять пару лет, заявил американский чиновник

Новые поставки Киеву могут занять пару лет, заявил американский чиновник - РИА Новости, 15.07.2025

Новые поставки Киеву могут занять пару лет, заявил американский чиновник

Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:13:00+03:00

2025-07-15T09:13:00+03:00

2025-07-15T09:13:00+03:00

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Поставки американского оружия Украине через НАТО, о которых заявил президент США Дональд Трамп, могут занять несколько лет, так как союзники уже не укладываются в сроки по более ранним поставкам, сообщает газета Politico со ссылкой на американского военного чиновника. Трамп в понедельник объявил о новой схеме поставок оружия Украине, по которой США продадут европейским странам крупную партию оружия, после чего те передадут ее Киеву, а также восполнят свои запасы за счёт новых закупок у Вашингтона. "Уже имеют место задержки по поставкам по большей части вооружений, поэтому эти сделки либо станут приоритетными или им придется подождать пару лет перед поставкой", - приводит издание слова неназванного чиновника. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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украина, сша, киев, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире