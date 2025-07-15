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Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 15.07.2025
Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары
Едва ли торговые партнеры России откажутся от своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T14:47:00+03:00
2025-07-15T14:47:00+03:00
2025-07-15T14:59:00+03:00
экономика
россия
дональд трамп
сергей лавров
санкции в отношении россии
реакция на санкции
сша
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Едва ли торговые партнеры России откажутся от своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины."Против нас и так объявлено беспрецедентное количество санкций, справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых, в том числе многих западных экономистов и политиков. Наши торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. У них есть международные обязательства и зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", - сказал он в ходе пресс-конференции в вторник.
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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле.
2025-07-15T14:47
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экономика, россия, дональд трамп, сергей лавров, санкции в отношении россии, реакция на санкции, сша
Экономика, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, США
Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары
Лавров не считает, что партнеры из-за пошлин США откажутся от торговли с РФ