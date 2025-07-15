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Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары

Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары - РИА Новости, 15.07.2025

Лавров ответил на угрозы Трампа ввести пошлины на российские товары

Едва ли торговые партнеры России откажутся от своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T14:47:00+03:00

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2025-07-15T14:59:00+03:00

экономика

россия

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санкции в отношении россии

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - РИА Новости. Едва ли торговые партнеры России откажутся от своих обязательств, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести 100% пошлины."Против нас и так объявлено беспрецедентное количество санкций, справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся. Этот вывод тоже основан на оценке, на анализе независимых, в том числе многих западных экономистов и политиков. Наши торговые контрагенты слышат то, что прозвучало, но едва ли они могут сейчас прогнозировать свои действия. У них есть международные обязательства и зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах", - сказал он в ходе пресс-конференции в вторник.

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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"Мы все это проходили" — Лавров об угрозах Трампа ввести пошлины на российские товары Лавров об угрозах Трампа ввести 100% пошлины на товары из РФ: мы справляемся с санкциями, не считаю, что партнеры откажутся от обязательств в торговле. 2025-07-15T14:47 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дональд трамп, сергей лавров, санкции в отношении россии, реакция на санкции, сша