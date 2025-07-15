https://ria.ru/20250715/poshliny-2029146297.html

Аналитик посчитал, сколько смогут заработать США на пошлинах Трампа

Аналитик посчитал, сколько смогут заработать США на пошлинах Трампа - РИА Новости, 15.07.2025

Аналитик посчитал, сколько смогут заработать США на пошлинах Трампа

Таможенные поступления в федеральный бюджет США после вступления в силу всех пошлин на импорт могут вырасти почти в восемь раз и достигнуть порядка 600... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T06:00:00+03:00

2025-07-15T06:00:00+03:00

2025-07-15T06:00:00+03:00

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мексика

канада

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Таможенные поступления в федеральный бюджет США после вступления в силу всех пошлин на импорт могут вырасти почти в восемь раз и достигнуть порядка 600 миллиардов долларов в год, подсчитал для РИА Новости эксперт "Эйлер" Барри Эрлих. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами. Летом, недовольный прогрессом в переговорах, Трамп начал рассылать письма о повышении тарифов на импорт из ряда стран с 1 августа - их размер будет составлять от 10 до 70%. Такие письма получили в Бразилии, ЕС, Мексике, Индонезии, Южной Корее, Японии и еще нескольких государствах. "По нашим оценкам, после вступления в силу всех ввозных пошлин, анонсированных президентом Трампом, ежегодные таможенные поступления в федеральный бюджет могут составить порядка 600 миллиардов долларов, или около 0,5% ВВП", - считает аналитик. За первые девять месяцев 2025 финансового года таможенные сборы достигли рекордных 108 миллиарда долларов. За весь 2024 год они составляли 77 миллиардов долларов. Он отметил, что это позволит примерно наполовину компенсировать дополнительное сокращение налогов, предусмотренное недавно утвержденным пакетом бюджетного законодательства. При этом дефицит бюджета США при Трампе существенно не изменится с текущих уровней в чуть больше 6% ВВП, ожидает Эрлих.

https://ria.ru/20250714/tramp-2029095559.html

https://ria.ru/20250714/gosduma-2029121656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, мексика, канада, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире