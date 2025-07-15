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В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком - РИА Новости, 15.07.2025
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08:42 15.07.2025 (обновлено: 10:54 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/politseyskie--2029157108.html
В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком
В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком - РИА Новости, 15.07.2025
В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком
Полицейским в Приангарье пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить угонщика автомобиля во время преследования, сообщает ГУМВД по Иркутской... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:42:00+03:00
2025-07-15T10:54:00+03:00
иркутская область
нижнеудинский район
усть-кут
происшествия
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ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Полицейским в Приангарье пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить угонщика автомобиля во время преследования, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Нижнеудинском районе Приангарья в полицию обратился местный житель. Он пояснил, что неизвестные похитили его машину, которую он оставил незапертой на берегу реки. Получив оперативную информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону города Усть-Кута, госавтоинспекторы организовали преследование, в ходе которого угонщик грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других автомобилистов. "Неоднократные требования об остановке машины мужчина игнорировал и пытался скрыться. Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько - по колесам автомобиля. Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься", - говорится в сообщении. Отмечается, что по факту угона возбуждено уголовное дело и составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специализированную площадку.
https://ria.ru/20250707/zabaykale-2027627657.html
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иркутская область
нижнеудинский район
усть-кут
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иркутская область, нижнеудинский район, усть-кут, происшествия
Иркутская область, Нижнеудинский район, Усть-Кут, Происшествия
В Иркутской области полицейские открыли стрельбу по авто с угонщиком

В Иркутской области полицейские остановили угонщика выстрелами по колесам машины

© Фото : МВД38/TelegramКадр видео преследования угнанного автомобиля в Иркутской области
Кадр видео преследования угнанного автомобиля в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : МВД38/Telegram
Кадр видео преследования угнанного автомобиля в Иркутской области
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ИРКУТСК, 15 июл - РИА Новости. Полицейским в Приангарье пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить угонщика автомобиля во время преследования, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Нижнеудинском районе Приангарья в полицию обратился местный житель. Он пояснил, что неизвестные похитили его машину, которую он оставил незапертой на берегу реки. Получив оперативную информацию о том, что угнанный автомобиль движется в сторону города Усть-Кута, госавтоинспекторы организовали преследование, в ходе которого угонщик грубо нарушал правила дорожного движения, создавая опасность для других автомобилистов.
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"Неоднократные требования об остановке машины мужчина игнорировал и пытался скрыться. Сотрудники полиции произвели предупредительные выстрелы вверх, а затем несколько - по колесам автомобиля. Спустя некоторое время иномарка остановилась, и лихач был задержан. Им оказался молодой человек, который пояснил, что увидел незапертую машину на берегу реки и решил покататься", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту угона возбуждено уголовное дело и составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобиль помещен на специализированную площадку.
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