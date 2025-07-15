Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине
Politico: страны НАТО растерялись после слов Трампа о поставках Киеву оружия США
© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
"Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации.
По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать
Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.