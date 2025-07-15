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Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:02 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/politico-2029158794.html
Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине
Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 15.07.2025
Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине
Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:02:00+03:00
2025-07-15T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. "Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации. По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/tramp-2029155276.html
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украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Politico: в НАТО растерялись после слов Трампа о поставках оружия Украине

Politico: страны НАТО растерялись после слов Трампа о поставках Киеву оружия США

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Страны НАТО были в замешательстве после заявления президента США Дональда Трампа о плане поставок альянсом Украине американского оружия, сообщает газета Politico.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
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"Пока неясно, насколько распланированы эти меры, и военные чиновники, и союзники - все выразили некоторую растерянность в течение нескольких часов после... пресс-конференции (на которой Трамп заявил о плане поставок - ред.)", - говорится в публикации.
По словам чиновников из стран НАТО, их еще полностью не проинформировали об этом плане, и они не точно не знают, каким образом их страны будут в нем участвовать
Согласно неназванному американского должностного лица, альянсу и Штатам еще необходимо урегулировать некоторые вопросы, касающиеся поставок.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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