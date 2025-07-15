https://ria.ru/20250715/pogoda-2029171022.html

Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник

Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник - РИА Новости, 15.07.2025

Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T09:52:00+03:00

2025-07-15T09:52:00+03:00

2025-07-15T09:52:00+03:00

общество

москва

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html

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2025

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общество, москва