https://ria.ru/20250715/pogoda-2029171022.html
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T09:52:00+03:00
2025-07-15T09:52:00+03:00
2025-07-15T09:52:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20250630/pogoda-2026364001.html
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общество, москва
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник
Москвичей предупредили о ливне и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник