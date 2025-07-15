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Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
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09:52 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pogoda-2029171022.html
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник - РИА Новости, 15.07.2025
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. РИА Новости, 15.07.2025
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общество
москва
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о ливне и грозе во вторник

Москвичей предупредили о ливне и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве
Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы о ливне, граде и грозе со шквалистым усилением ветра во вторник.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что горожанам следует быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Ливень в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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