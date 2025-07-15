https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029337676.html
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:14:00+03:00
2025-07-15T22:14:00+03:00
2025-07-15T22:14:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
россия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297280_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_145ae935c26af9ea05a0816832933f8e.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за 12 часов выпало 32% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 83%. За сегодня на главной столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 27 миллиметров дождя - почти три ведра воды на метр квадратный или 32% от всей месячной нормы. На Балчуге – 19 миллиметров, в Тушине – 5 миллиметров. Суточный рекорд для всего июля остается за 1981 годом, когда выпало 62 миллиметра. Но для 15 июля сегодня установлен рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове, там выпало 30 миллиметров осадков, Сергиевом Посаде – 32 миллиметра, Железнодорожном – 42 миллиметра, Можайске – 55 миллиметров, Электростали - 66 миллиметров или 83% от нормы июля.
https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954297280_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_d329c7fdc9b7825171051c5820467a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", россия, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Россия, Погода
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
В Подмосковье за 12 часов выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков