https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029337676.html

В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков

В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.07.2025

В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков

Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T22:14:00+03:00

2025-07-15T22:14:00+03:00

2025-07-15T22:14:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

россия

погода

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за 12 часов выпало 32% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 83%. За сегодня на главной столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 27 миллиметров дождя - почти три ведра воды на метр квадратный или 32% от всей месячной нормы. На Балчуге – 19 миллиметров, в Тушине – 5 миллиметров. Суточный рекорд для всего июля остается за 1981 годом, когда выпало 62 миллиметра. Но для 15 июля сегодня установлен рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове, там выпало 30 миллиметров осадков, Сергиевом Посаде – 32 миллиметра, Железнодорожном – 42 миллиметра, Можайске – 55 миллиметров, Электростали - 66 миллиметров или 83% от нормы июля.

https://ria.ru/20250715/roskosmos-2029276737.html

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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", россия, погода