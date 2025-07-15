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В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.07.2025
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22:14 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029337676.html
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков
Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T22:14:00+03:00
2025-07-15T22:14:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
центр "фобос"
россия
погода
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве за 12 часов выпало 32% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 83%. За сегодня на главной столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 27 миллиметров дождя - почти три ведра воды на метр квадратный или 32% от всей месячной нормы. На Балчуге – 19 миллиметров, в Тушине – 5 миллиметров. Суточный рекорд для всего июля остается за 1981 годом, когда выпало 62 миллиметра. Но для 15 июля сегодня установлен рекорд", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове, там выпало 30 миллиметров осадков, Сергиевом Посаде – 32 миллиметра, Железнодорожном – 42 миллиметра, Можайске – 55 миллиметров, Электростали - 66 миллиметров или 83% от нормы июля.
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общество, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос", россия, погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Центр "Фобос", Россия, Погода
В Подмосковье выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков

В Подмосковье за 12 часов выпало более 80 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более 80% от месячной нормы осадков выпало местами в Подмосковье за 12 часов, в столице выпало 32% от нормы, что стало новым рекордом для 15 июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве за 12 часов выпало 32% от месячной нормы осадков, в Подмосковье – 83%. За сегодня на главной столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 27 миллиметров дождя - почти три ведра воды на метр квадратный или 32% от всей месячной нормы. На Балчуге – 19 миллиметров, в Тушине – 5 миллиметров. Суточный рекорд для всего июля остается за 1981 годом, когда выпало 62 миллиметра. Но для 15 июля сегодня установлен рекорд", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье самые сильные ливни прошли в Дмитрове, там выпало 30 миллиметров осадков, Сергиевом Посаде – 32 миллиметра, Железнодорожном – 42 миллиметра, Можайске – 55 миллиметров, Электростали - 66 миллиметров или 83% от нормы июля.
Спутниковый снимок, на котором видно прохождение циклона, который принёс в Москву ливень - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
"Роскосмос" показал спутниковые снимки циклона, принесшего ливень в Москву
Вчера, 16:35
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Евгений ТишковецЦентр "Фобос"РоссияПогода
 
 
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