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Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей - РИА Новости, 15.07.2025
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей
Предприятия Московской области за пять месяцев выпустили 210,9 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:34:00+03:00
2025-07-15T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев выпустили 210,9 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Речь идет о горьком, молочном, белом шоколаде, шоколадных конфетах, батончиках, грильяже и других сладостях. В прошлом году предприятия региона выпустили 570,3 тысячи тонн кондитерских изделий. Они доступны в широком ассортименте в розничных торговых сетях. В пресс-службе отмечают, что модернизация производственных линий, расширение ассортимента продукции позволяет планомерно увеличивать этот показатель. В этом году Московская область планирует на 1,5% или 8,6 тысячи тонн нарастить объемы производства кондитерских изделий.
https://ria.ru/20250715/lager-2029282231.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей
Предприятия Подмосковья выпустили 210,9 тысячи тонн сладостей за пять месяцев