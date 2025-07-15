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Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей - РИА Новости, 15.07.2025
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Твой бизнес
 
17:34 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029294237.html
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей - РИА Новости, 15.07.2025
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей
Предприятия Московской области за пять месяцев выпустили 210,9 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T17:34:00+03:00
2025-07-15T17:34:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев выпустили 210,9 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Речь идет о горьком, молочном, белом шоколаде, шоколадных конфетах, батончиках, грильяже и других сладостях. В прошлом году предприятия региона выпустили 570,3 тысячи тонн кондитерских изделий. Они доступны в широком ассортименте в розничных торговых сетях. В пресс-службе отмечают, что модернизация производственных линий, расширение ассортимента продукции позволяет планомерно увеличивать этот показатель. В этом году Московская область планирует на 1,5% или 8,6 тысячи тонн нарастить объемы производства кондитерских изделий.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , московская область (подмосковье)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Московская область (Подмосковье)
Компании Московской области произвели 210,9 тысячи тонн сладостей

Предприятия Подмосковья выпустили 210,9 тысячи тонн сладостей за пять месяцев

© Depositphotos.com / Kate_SmirnovaПирожное "картошка"
Пирожное картошка - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Depositphotos.com / Kate_Smirnova
Пирожное "картошка". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Предприятия Московской области за пять месяцев выпустили 210,9 тысячи тонн кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Речь идет о горьком, молочном, белом шоколаде, шоколадных конфетах, батончиках, грильяже и других сладостях.
В прошлом году предприятия региона выпустили 570,3 тысячи тонн кондитерских изделий. Они доступны в широком ассортименте в розничных торговых сетях. В пресс-службе отмечают, что модернизация производственных линий, расширение ассортимента продукции позволяет планомерно увеличивать этот показатель. В этом году Московская область планирует на 1,5% или 8,6 тысячи тонн нарастить объемы производства кондитерских изделий.
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