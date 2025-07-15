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В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями - РИА Новости, 15.07.2025
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16:22 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029273295.html
В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями
В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями
Конфликт на бытовой почве произошел между местными жителями и строителями с Кавказа в подмосковном Краснозаводске, полиция ведет проверку по уголовной статье о... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T16:22:00+03:00
2025-07-15T16:22:00+03:00
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на бытовой почве произошел между местными жителями и строителями с Кавказа в подмосковном Краснозаводске, полиция ведет проверку по уголовной статье о хулиганстве; постпред Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов считает, что правоохранителям удалось оперативно предотвратить эскалацию межнационального конфликта. "Вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей возле одного из домов на улице 1 Мая города Краснозаводск. Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что по указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве, между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов РФ, участвовавших в реконструкции местного Дома культуры", - сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. К урегулированию инцидента также подключилась местная администрация, отметили в главке. Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов рассказал РИА Новости, что конфликт возник между уроженцами Ингушетии, Чечни и местными жителями. Выходцев с Северного Кавказа правоохранители доставили в ОВД по району Перово Москвы, где их встретил сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. "Ребят сразу отпустили, и все в безопасности. Хочу отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и МВД удалось избежать эскалации межнационального конфликта. Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и не допустили столкновения", - отметил Мальсагов. По его словам, вместе с Хамчиевым пообщавшись с земляками, они выяснили, что уроженцы Ингушетии работали над реконструкцией Дома культуры в Краснозаводске, а после случившегося возвращаться на стройобъект не планируют. Полиция Подмосковья сообщила, что сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. "Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - заключила пресс-служба полиции.
https://ria.ru/20250714/omsk-2029053295.html
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происшествия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями

Полиция пресекла конфликт между местными жителями и строителями в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на бытовой почве произошел между местными жителями и строителями с Кавказа в подмосковном Краснозаводске, полиция ведет проверку по уголовной статье о хулиганстве; постпред Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов считает, что правоохранителям удалось оперативно предотвратить эскалацию межнационального конфликта.
"Вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей возле одного из домов на улице 1 Мая города Краснозаводск. Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что по указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве, между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов РФ, участвовавших в реконструкции местного Дома культуры", - сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
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К урегулированию инцидента также подключилась местная администрация, отметили в главке.
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов рассказал РИА Новости, что конфликт возник между уроженцами Ингушетии, Чечни и местными жителями. Выходцев с Северного Кавказа правоохранители доставили в ОВД по району Перово Москвы, где их встретил сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев.
"Ребят сразу отпустили, и все в безопасности. Хочу отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и МВД удалось избежать эскалации межнационального конфликта. Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и не допустили столкновения", - отметил Мальсагов.
По его словам, вместе с Хамчиевым пообщавшись с земляками, они выяснили, что уроженцы Ингушетии работали над реконструкцией Дома культуры в Краснозаводске, а после случившегося возвращаться на стройобъект не планируют.
Полиция Подмосковья сообщила, что сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. "Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - заключила пресс-служба полиции.
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