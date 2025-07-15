В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями
Полиция пресекла конфликт между местными жителями и строителями в Подмосковье
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на бытовой почве произошел между местными жителями и строителями с Кавказа в подмосковном Краснозаводске, полиция ведет проверку по уголовной статье о хулиганстве; постпред Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов считает, что правоохранителям удалось оперативно предотвратить эскалацию межнационального конфликта.
"Вчера вечером в дежурную часть поступило сообщение о скоплении людей возле одного из домов на улице 1 Мая города Краснозаводск. Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что по указанному адресу прибыла группа местных жителей для урегулирования конфликта, возникшего ранее на бытовой почве, между местными жителями и уроженцами одного из южных регионов РФ, участвовавших в реконструкции местного Дома культуры", - сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
К урегулированию инцидента также подключилась местная администрация, отметили в главке.
Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов рассказал РИА Новости, что конфликт возник между уроженцами Ингушетии, Чечни и местными жителями. Выходцев с Северного Кавказа правоохранители доставили в ОВД по району Перово Москвы, где их встретил сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев.
"Ребят сразу отпустили, и все в безопасности. Хочу отметить, что благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии и МВД удалось избежать эскалации межнационального конфликта. Правоохранители оперативно вмешались в ситуацию и не допустили столкновения", - отметил Мальсагов.
По его словам, вместе с Хамчиевым пообщавшись с земляками, они выяснили, что уроженцы Ингушетии работали над реконструкцией Дома культуры в Краснозаводске, а после случившегося возвращаться на стройобъект не планируют.
Полиция Подмосковья сообщила, что сотрудники продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. "Кроме того, будет дана уголовно-правовая оценка действий граждан на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство)", - заключила пресс-служба полиции.