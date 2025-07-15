https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029202237.html

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 15.07.2025

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании

Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке,... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:57:00+03:00

2025-07-15T11:57:00+03:00

2025-07-15T11:58:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими в м.о. Егорьевск задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть ОМВД России "Егорьевский" поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована местная жительница 1981 года рождения", - говорится в сообщении. По информации полиции, пострадавшая познакомилась с задержанным накануне. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, после чего он изнасиловал знакомую и нанес ей несколько ножевых ранений. Злоумышленник скрылся на авто пострадавшей марки Nissan, отмечается в сообщении. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в лесополосе задержан ранее неоднократно судимый житель Свердловской области 1991 года рождения",- отметили в пресс-службе. Злоумышленник доставлен в следственные органы, сообщила полиция Подмосковья.

https://ria.ru/20250715/ubiystvo-2029152384.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)