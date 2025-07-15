https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029202237.html
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании
Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:57:00+03:00
2025-07-15T11:57:00+03:00
2025-07-15T11:58:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими в м.о. Егорьевск задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть ОМВД России "Егорьевский" поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована местная жительница 1981 года рождения", - говорится в сообщении. По информации полиции, пострадавшая познакомилась с задержанным накануне. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, после чего он изнасиловал знакомую и нанес ей несколько ножевых ранений. Злоумышленник скрылся на авто пострадавшей марки Nissan, отмечается в сообщении. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в лесополосе задержан ранее неоднократно судимый житель Свердловской области 1991 года рождения",- отметили в пресс-службе. Злоумышленник доставлен в следственные органы, сообщила полиция Подмосковья.
https://ria.ru/20250715/ubiystvo-2029152384.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_5e6ea0a7528cf2073ca2d02492f2d6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании
В Подмосковье полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании