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В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 15.07.2025
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11:57 15.07.2025 (обновлено: 11:58 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/podmoskove-2029202237.html
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 15.07.2025
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании
Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке,... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:57:00+03:00
2025-07-15T11:58:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. "Подмосковными полицейскими в м.о. Егорьевск задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть ОМВД России "Егорьевский" поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована местная жительница 1981 года рождения", - говорится в сообщении. По информации полиции, пострадавшая познакомилась с задержанным накануне. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, после чего он изнасиловал знакомую и нанес ей несколько ножевых ранений. Злоумышленник скрылся на авто пострадавшей марки Nissan, отмечается в сообщении. "В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в лесополосе задержан ранее неоднократно судимый житель Свердловской области 1991 года рождения",- отметили в пресс-службе. Злоумышленник доставлен в следственные органы, сообщила полиция Подмосковья.
https://ria.ru/20250715/ubiystvo-2029152384.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в изнасиловании

В Подмосковье полиция задержала мужчину по подозрению в изнасиловании

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Полиция Подмосковья задержала ранее неоднократно судимого мужчину, который изнасиловал свою собутыльницу, нанес ей ножевые ранения и скрылся на ее иномарке, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
"Подмосковными полицейскими в м.о. Егорьевск задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть ОМВД России "Егорьевский" поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи с телесными повреждениями доставлена и госпитализирована местная жительница 1981 года рождения", - говорится в сообщении.
По информации полиции, пострадавшая познакомилась с задержанным накануне. В ходе распития спиртного между ними произошел конфликт, после чего он изнасиловал знакомую и нанес ей несколько ножевых ранений. Злоумышленник скрылся на авто пострадавшей марки Nissan, отмечается в сообщении.
"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки сотрудниками полиции по подозрению в совершении особо тяжкого преступления в лесополосе задержан ранее неоднократно судимый житель Свердловской области 1991 года рождения",- отметили в пресс-службе.
Злоумышленник доставлен в следственные органы, сообщила полиция Подмосковья.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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