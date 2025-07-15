Сто лет на сцене: как актриса Пилецкая пережила опалу и осталась легендой
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Татьяна Львовна Урлауб, более известная под фамилией Пилецкая, по праву считалась одной из самых красивых и талантливых актрис своего времени. Ее снимали лучшие режиссеры страны, и за свою карьеру она сыграла более чем в сорока фильмах и около сорока спектаклях в двух ленинградских театрах. Даже в почти столетнем возрасте она продолжает появляться на сцене и в кино.
Однако ее судьба была далеко не безоблачной — наряду с успехами и признанием зрителей, в жизни было немало испытаний.
Мечта детства
Татьяна Урлауб родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде в семье Льва Людвига Эриха Марии, который работал химиком, и Евгении Давидовны, домохозяйки. У нее был старший брат Владимир, который был старше ее на семь лет. Ее бабушка, Екатерина Николаевна Кессених, принадлежала к достаточно обеспеченному сословию — она владела доходным домом на Таврической улице в Петрограде. Однако после революции этот дом был национализирован и разделен на коммунальные квартиры. Немецкое происхождение и непролетарский статус семьи в те времена могли стать для Татьяны серьезным препятствием в жизни и карьере.
С детства Таня мечтала стать балериной и не пропускала ни одного спектакля в Кировском театре, который раньше назывался Мариинским. Когда ей было девять лет, ее крестным отцом был знаменитый художник Кузьма Петров-Водкин, который ласково называл ее Татулей. За неделю он написал ее портрет под названием "Девочка с куклой". Во время летних каникул на даче под Ленинградом, которую снимали семьи Петрова-Водкина и Урлауб, Таня позировала художнику по два-три часа в день, после чего могла побегать и попрыгать, а затем сеанс продолжался. В конце лета Таня вместе с дочерью Петрова-Водкина Леной и другими детьми устроила концерт для родственников: кто-то пел, кто-то читал стихи, кто-то показывал фокусы, а Таня танцевала. После этого Кузьма Сергеевич посоветовал ее матери отдать дочь в балетное училище, и Евгения Давидовна прислушалась к этому совету.
Киноактриса Татьяна Пилецкая
Приемная комиссия балетного училища, в которую входили такие выдающиеся личности, как Галина Уланова, Агрипина Ваганова и Наталия Дудинская, высоко оценила Таню, и ее приняли. В Русском музее до сих пор хранится фарфоровая статуэтка балерины, завязывающей туфельку, созданная Алексеем Пахомовым с натуры — именно с юной Татьяны Урлауб. Пахомов впервые увидел ее в доме Петрова-Водкина на Кировском проспекте. В училище Татьяне преподавала талантливый педагог Евгения Снеткова-Вечеслова. Обучение было очень строгим, и Таня часто подвергалась строгой дисциплинарной критике.
С началом Великой Отечественной войны, уже 3 июля 1941 года, балетное училище эвакуировали на Урал, в небольшой город Нижняя Курья Молотовской области. Ее брат Владимир был призван в армию еще до войны, но, будучи человеком немецкого происхождения, не успел быть демобилизован и погиб уже в 1941 году. Однажды, плывя на пароходе по реке Каме, Таня неожиданно встретила своего отца, что стало для нее огромным счастьем.
Жизнь после войны
После окончания войны в 1945 году Татьяна вернулась в Ленинград, однако в их прежней квартире уже жили чужие люди, и ей пришлось поселиться в общежитии балетного училища. Во время учебы ученицы часто участвовали в массовых сценах постановок Кировского театра. Однажды Татьяне доверили сыграть роль главной крысы в балете "Щелкунчик", но воспоминания об этом опыте остались у нее не слишком приятные.
В один из дней, чтобы попасть на танцы в военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, которое курировало хореографическое училище, Татьяна попросила подругу заменить ее в небольшой сцене спектакля. На следующее утро вышел приказ о привлечении ее к суду за прогул — за невыход на сцену. Однако, хотя ее и оправдали, этот инцидент сильно напугал как саму Таню, так и ее мать.
Тем временем Татьяна с мамой активно искали отца, отправляя десятки писем в различные инстанции и обивая пороги кабинетов. Они выяснили, что Людвига Урлауба арестовали сразу после войны и отправили в лагерь в Краснотурьинске Свердловской области. В 1944 году, когда Татьяна получила паспорт в возрасте 16 лет, мама посоветовала ей попытаться изменить отчество с Людвиговны на Львовну. Это удалось сделать благодаря тому, что молодая паспортистка во время оформления документов болтала без умолку с милицейским лейтенантом, на которого, по-видимому, имела виды. Отец узнал об этом из письма жены, но не обиделся — время было сложное, и дочь его ничем не оскорбила, ведь в новом имени тоже содержалось отцовское имя Лев.
Позже, уже будучи замужем и имея дочь, Татьяна несколько дней провела у отца в Краснотурьинске. К тому времени он уже не находился на поселении, а получил комнату в городе и работал в местном театре, оформляя спектакли как художник и сам играя на сцене. Людвиг Урлауб находился в ссылке до 1956 года, а в Ленинград вернулся в начале 1960-х годов сломленным и подавленным.
Актриса Татьяна Пилецкая (Надя) в фильме "Невеста"
Театральная карьера
В театре зарплата была очень низкой и едва покрывала расходы на продукты по карточкам. В 1946 году комедийный актер Театра музыкальной комедии Анатолий Королькевич помог Татьяне устроиться на киностудию "Ленфильм" в массовку, где она могла немного заработать. После этого ее заметил известный сталинский режиссер Александр Ивановский, который к тому времени снял 27 фильмов, включая культовые "Антон Иванович сердится", "Музыкальная история" и "Сильва", а позже совместно с Надеждой Кошеверовой поставил "Укротительницу тигров". Готовясь к фильму "Солистки балета", Ивановский пригласил Татьяну на небольшую роль. Ее сняли крупным планом, но сама Таня осталась недовольна своим дебютом, и в титры ее тогда еще под фамилией Урлауб не включили.
Неудачное замужество
Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского сыграло важную роль в жизни многих девушек-балерин: многие из них вышли замуж за молодых лейтенантов и разъехались по всей стране. На одном из балов Татьяна познакомилась с Константином Пилецким — заведующим кафедрой, который был старше своих курсантов примерно на десять лет. В возрасте 31 года он уже был капитаном первого ранга, опытным морским офицером, участвовавшим в охране морских ленд-лизовских конвоев, направлявшихся в Мурманск, Молотовск и Архангельск. В 1946 году Татьяна и Константин поженились, и Татьяна сменила фамилию на Пилецкая. После свадьбы она оставила театр и кино и уехала с мужем на Север. Родители Константина, коренные москвичи, встретили выбор сына без особой радости.
Свекровь Татьяны была категорически против ее брака и даже настаивала на разводе. Хотя Татьяна искренне любила мужа, жизнь в северной глуши оказалась для нее тяжелой: там не было балета, и работы по профессии она не находила. Местный самодеятельный офицерский театр долго не принимал ее, и вскоре ей стало скучно. Кроме того, ее яркая внешность, немецкое воспитание и стиль не вписывались в местную атмосферу. Среди офицерских жен Татьяна так и не обрела подруг — на нее смотрели с презрением, называя "актрисулькой".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Пилецкая в роли Тани Огневой в художественном фильме "Разные судьбы"
Актриса Татьяна Пилецкая в роли Тани Огневой в художественном фильме "Разные судьбы"
На Севере у Татьяны и Константина родилась дочь Наталья. Однако супруги виделись нечасто: муж почти всегда находился в походах, а Татьяна тем временем ездила в Ленинград и Москву на киносъемки. После фильма "Солистки балета" ее заметил режиссер Григорий Козинцев, который пригласил сыграть одну из первых сестер милосердия в фильме "Пирогов". В 1947 году она снялась в картине "Золушка" вместе с выдающимися актерами — Фаиной Раневской, Эрастом Гариным, Василием Меркурьевым и Яниной Жеймо. Татьяна восторженно смотрела на Раневскую, но не решалась заговорить с ней, поскольку монументальная актриса была известна своей строгой неприязнью к молодежи.
Когда Наталье не исполнился и год, устав от жизни на Севере, Татьяна забрала дочь и, не оформляя развод, вернулась в Ленинград. Жилья у нее не было, и они поселились в квартире матери. К тому времени любовь к мужу угасла, общих интересов не осталось, и оставаться на Севере не имело смысла. Тем не менее супруги сохранили добрые отношения и официально расторгли брак лишь спустя 15 лет после свадьбы.
В течение этого времени у Татьяны было несколько заметных романов. Одним из ее покровителей в мире искусства стал Александр Вертинский. Все началось с того, что однажды Вертинский встретил ее в компании общих друзей и при всех громко заявил: "Девушка, с вашей красотой нужно играть в кино".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Княжна Мэри". Печорин - актер Анатолий Вербицкий, Вера - актриса Татьяна Пилецкая
Кадр из фильма "Княжна Мэри". Печорин - актер Анатолий Вербицкий, Вера - актриса Татьяна Пилецкая
Знаковая роль
На киностудию имени Горького часто приходил знаменитый режиссер Леонид Луков — лауреат двух Сталинских премий, снявший такие фильмы, как "Большая жизнь" и "Два бойца". Он посещал студию именно для того, чтобы наблюдать за работой молодой актрисы Татьяны Пилецкой перед камерой.
Вскоре режиссер Леонид Луков предложил Татьяне Пилецкой главную роль Тани Паниной. Он утвердил в фильме "Знакомые судьбы" сразу всех четырех актеров — Юлиана Панича, Георгия Юматова, Татьяну Конюхову и саму Пилецкую, которая была наименее известна из них, без проб. Татьяне понравилась ее роль, хоть и отрицательная, особенно ей нравилось работать с Бруно Фрейдлихом, исполнившим роль композитора Рощина — она восхищалась им и многому у него научилась.
На приеме картины министр культуры Екатерина Фурцева выразила возмущение: "Что за „Знакомые судьбы“? У нас что, все девушки такие корыстные вертихвостки, выходящие замуж по расчету, а не по любви?!" В результате фильм был переименован в "Разные судьбы". Для Пилецкой эта картина сыграла тройную роль: с одной стороны, принесла ей известность; с другой — ее героиня была редкостной стервой, и зрители радовались, что она в конце концов расплатилась за испорченные жизни нескольких мужчин. Режиссеры неохотно брались за ее роли, отмечая злые глаза актрисы, а сверстники осуждали ее, отождествляя с героиней. В то же время сама Татьяна Пилецкая действительно в некоторой степени повторила судьбу своей киногероини, но с той разницей, что ее отношения с мужчинами строились не на корысти, а на любви.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкМинистр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
Министр культуры СССР Екатерина Алексеевна Фурцева
В фильме Анатолия Рыбакова "Дело 306" Пилецкая сыграла положительного персонажа — милицейского лейтенанта-криминалиста Надю Корневу. В другой картине Лукова — "Олеко Дундич" — ее героиня Галя была совершенно иной, что еще раз подчеркивало многогранность таланта актрисы.
В тот же период Татьяна Пилецкая второй раз вышла замуж — ее супругом стал артист Театра оперетты Вячеслав Тимошин. Однако она не любит вспоминать этот брак. Развод дался ей очень тяжело, и сохранить дружеские отношения с бывшим мужем не удалось. Близкие считают, что причиной развода стали сцены ревности, которые устраивал Тимошин.
В 1960-е годы Пилецкую долго не приглашали сниматься, и тогда директор Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Геннадий Малышев предложил ей попробовать себя в театре. Сначала Татьяна сомневалась — у нее не было драматического образования, она не умела ходить по сцене и говорить так, чтобы зрители в зале слышали, но не оглушались. Тем не менее она решилась и согласилась.
В это время режиссер Иван Рассомахин поставил в театре спектакль "Человек со звезды". Перед гастролями актриса, играющая сразу четыре роли — медсестру, мотогонщицу, молодую девушку и пожилую женщину — ушла из театра, и срочно требовалась замена. Рассомахин пригласил Пилецкую, которой особенно трудно далась роль пожилой женщины, ждущей мужа с фронта.
Актриса Татьяна Пилецкая
Во время полуторамесячных гастролей художественный руководитель театра Павел Хомский, убедившись в таланте и драматических возможностях Пилецкой, предложил ей роль Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана, который он собирался ставить. Хомский помог Пилецкой освоить сценическое движение и речь. За 16 лет спектакль "Сирано" сыграли 604 раза, и билеты на него можно было получить только по большому блату.
Лишь после сорока лет Татьяна Людвиговна встретила мужчину своей жизни — театрального мима Бориса Агешина, который был младше ее на 12 лет. Их познакомила подруга Пилецкой, известная цыганская певица Маргарита Шумская, с которой они познакомились еще на съемках "Олеко Дундича", а затем вместе играли в спектакле "Прощание с Петербургом". Татьяна и Борис поженились в 1978 году и прожили душа в душу более 40 лет до смерти Бориса в 2018 году.
В 1977 году Пилецкая была удостоена звания Заслуженной артистки СССР, а спустя 22 года, уже в новой России, стала Народной артисткой Российской Федерации.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПродюсер Наталья Дубовицкая, актрисы Ульяна Добровская и Татьяна Пилецкая и режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова
Продюсер Наталья Дубовицкая, актрисы Ульяна Добровская и Татьяна Пилецкая и режиссер, сценарист и продюсер Рената Литвинова
Книжная деятельность
В 2009 году режиссер Антон Сиверс снял фильм "Вербное воскресенье", где Татьяна Пилецкая сыграла балерину Павлу Головину — педагога главной героини и тезку ее дочери. Пилецкая считает эту роль одной из своих любимых. Она также снималась в известных криминально-детективных сериалах "Каменская", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Ей особенно нравится роль Вечной Алисы в фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер".
Кроме актерской деятельности, Пилецкая написала несколько книг: "Серебряные нити", "Хрустальные дожди", "Да, у всех судьбы разные, или Биографические эскизы", "Всегда с вами" и "Навстречу ветру". Начала писать в период отсутствия работы в театре и кино — когда не находила своих ролей и шла домой, она не унывала, а бралась за творчество. Первая книга "Серебряные нити" основана на материалах из архивов о ее родственниках. Всего у нее более 70 стихотворений, которые она планирует издать.