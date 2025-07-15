https://ria.ru/20250715/piletskaya-2029058893.html

Сто лет на сцене: как актриса Пилецкая пережила опалу и осталась легендой

Сто лет на сцене: как актриса Пилецкая пережила опалу и осталась легендой - РИА Новости, 15.07.2025

Сто лет на сцене: как актриса Пилецкая пережила опалу и осталась легендой

Татьяна Львовна Урлауб, более известная под фамилией Пилецкая, по праву считалась одной из самых красивых и талантливых актрис своего времени. Ее снимали лучшие РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T18:40:00+03:00

2025-07-15T18:40:00+03:00

2025-07-15T18:40:00+03:00

ленинград

север

краснотурьинск

фаина раневская

кузьма петров-водкин

александр вертинский

ленфильм

русский музей

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Татьяна Львовна Урлауб, более известная под фамилией Пилецкая, по праву считалась одной из самых красивых и талантливых актрис своего времени. Ее снимали лучшие режиссеры страны, и за свою карьеру она сыграла более чем в сорока фильмах и около сорока спектаклях в двух ленинградских театрах. Даже в почти столетнем возрасте она продолжает появляться на сцене и в кино. Однако ее судьба была далеко не безоблачной — наряду с успехами и признанием зрителей, в жизни было немало испытаний. Мечта детстваТатьяна Урлауб родилась 2 июля 1928 года в Ленинграде в семье Льва Людвига Эриха Марии, который работал химиком, и Евгении Давидовны, домохозяйки. У нее был старший брат Владимир, который был старше ее на семь лет. Ее бабушка, Екатерина Николаевна Кессених, принадлежала к достаточно обеспеченному сословию — она владела доходным домом на Таврической улице в Петрограде. Однако после революции этот дом был национализирован и разделен на коммунальные квартиры. Немецкое происхождение и непро­летарский статус семьи в те времена могли стать для Татьяны серьезным препятствием в жизни и карьере.С детства Таня мечтала стать балериной и не пропускала ни одного спектакля в Кировском театре, который раньше назывался Мариинским. Когда ей было девять лет, ее крестным отцом был знаменитый художник Кузьма Петров-Водкин, который ласково называл ее Татулей. За неделю он написал ее портрет под названием "Девочка с куклой". Во время летних каникул на даче под Ленинградом, которую снимали семьи Петрова-Водкина и Урлауб, Таня позировала художнику по два-три часа в день, после чего могла побегать и попрыгать, а затем сеанс продолжался. В конце лета Таня вместе с дочерью Петрова-Водкина Леной и другими детьми устроила концерт для родственников: кто-то пел, кто-то читал стихи, кто-то показывал фокусы, а Таня танцевала. После этого Кузьма Сергеевич посоветовал ее матери отдать дочь в балетное училище, и Евгения Давидовна прислушалась к этому совету.Приемная комиссия балетного училища, в которую входили такие выдающиеся личности, как Галина Уланова, Агрипина Ваганова и Наталия Дудинская, высоко оценила Таню, и ее приняли. В Русском музее до сих пор хранится фарфоровая статуэтка балерины, завязывающей туфельку, созданная Алексеем Пахомовым с натуры — именно с юной Татьяны Урлауб. Пахомов впервые увидел ее в доме Петрова-Водкина на Кировском проспекте. В училище Татьяне преподавала талантливый педагог Евгения Снеткова-Вечеслова. Обучение было очень строгим, и Таня часто подвергалась строгой дисциплинарной критике.С началом Великой Отечественной войны, уже 3 июля 1941 года, балетное училище эвакуировали на Урал, в небольшой город Нижняя Курья Молотовской области. Ее брат Владимир был призван в армию еще до войны, но, будучи человеком немецкого происхождения, не успел быть демобилизован и погиб уже в 1941 году. Однажды, плывя на пароходе по реке Каме, Таня неожиданно встретила своего отца, что стало для нее огромным счастьем.Жизнь после войныПосле окончания войны в 1945 году Татьяна вернулась в Ленинград, однако в их прежней квартире уже жили чужие люди, и ей пришлось поселиться в общежитии балетного училища. Во время учебы ученицы часто участвовали в массовых сценах постановок Кировского театра. Однажды Татьяне доверили сыграть роль главной крысы в балете "Щелкунчик", но воспоминания об этом опыте остались у нее не слишком приятные.В один из дней, чтобы попасть на танцы в военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, которое курировало хореографическое училище, Татьяна попросила подругу заменить ее в небольшой сцене спектакля. На следующее утро вышел приказ о привлечении ее к суду за прогул — за невыход на сцену. Однако, хотя ее и оправдали, этот инцидент сильно напугал как саму Таню, так и ее мать.Тем временем Татьяна с мамой активно искали отца, отправляя десятки писем в различные инстанции и обивая пороги кабинетов. Они выяснили, что Людвига Урлауба арестовали сразу после войны и отправили в лагерь в Краснотурьинске Свердловской области. В 1944 году, когда Татьяна получила паспорт в возрасте 16 лет, мама посоветовала ей попытаться изменить отчество с Людвиговны на Львовну. Это удалось сделать благодаря тому, что молодая паспортистка во время оформления документов болтала без умолку с милицейским лейтенантом, на которого, по-видимому, имела виды. Отец узнал об этом из письма жены, но не обиделся — время было сложное, и дочь его ничем не оскорбила, ведь в новом имени тоже содержалось отцовское имя Лев.Позже, уже будучи замужем и имея дочь, Татьяна несколько дней провела у отца в Краснотурьинске. К тому времени он уже не находился на поселении, а получил комнату в городе и работал в местном театре, оформляя спектакли как художник и сам играя на сцене. Людвиг Урлауб находился в ссылке до 1956 года, а в Ленинград вернулся в начале 1960-х годов сломленным и подавленным.Театральная карьераВ театре зарплата была очень низкой и едва покрывала расходы на продукты по карточкам. В 1946 году комедийный актер Театра музыкальной комедии Анатолий Королькевич помог Татьяне устроиться на киностудию "Ленфильм" в массовку, где она могла немного заработать. После этого ее заметил известный сталинский режиссер Александр Ивановский, который к тому времени снял 27 фильмов, включая культовые "Антон Иванович сердится", "Музыкальная история" и "Сильва", а позже совместно с Надеждой Кошеверовой поставил "Укротительницу тигров". Готовясь к фильму "Солистки балета", Ивановский пригласил Татьяну на небольшую роль. Ее сняли крупным планом, но сама Таня осталась недовольна своим дебютом, и в титры ее тогда еще под фамилией Урлауб не включили.Неудачное замужествоВоенно-морское инженерное училище имени Дзержинского сыграло важную роль в жизни многих девушек-балерин: многие из них вышли замуж за молодых лейтенантов и разъехались по всей стране. На одном из балов Татьяна познакомилась с Константином Пилецким — заведующим кафедрой, который был старше своих курсантов примерно на десять лет. В возрасте 31 года он уже был капитаном первого ранга, опытным морским офицером, участвовавшим в охране морских ленд-лизовских конвоев, направлявшихся в Мурманск, Молотовск и Архангельск. В 1946 году Татьяна и Константин поженились, и Татьяна сменила фамилию на Пилецкая. После свадьбы она оставила театр и кино и уехала с мужем на Север. Родители Константина, коренные москвичи, встретили выбор сына без особой радости.Свекровь Татьяны была категорически против ее брака и даже настаивала на разводе. Хотя Татьяна искренне любила мужа, жизнь в северной глуши оказалась для нее тяжелой: там не было балета, и работы по профессии она не находила. Местный самодеятельный офицерский театр долго не принимал ее, и вскоре ей стало скучно. Кроме того, ее яркая внешность, немецкое воспитание и стиль не вписывались в местную атмосферу. Среди офицерских жен Татьяна так и не обрела подруг — на нее смотрели с презрением, называя "актрисулькой".На Севере у Татьяны и Константина родилась дочь Наталья. Однако супруги виделись нечасто: муж почти всегда находился в походах, а Татьяна тем временем ездила в Ленинград и Москву на киносъемки. После фильма "Солистки балета" ее заметил режиссер Григорий Козинцев, который пригласил сыграть одну из первых сестер милосердия в фильме "Пирогов". В 1947 году она снялась в картине "Золушка" вместе с выдающимися актерами — Фаиной Раневской, Эрастом Гариным, Василием Меркурьевым и Яниной Жеймо. Татьяна восторженно смотрела на Раневскую, но не решалась заговорить с ней, поскольку монументальная актриса была известна своей строгой неприязнью к молодежи.Когда Наталье не исполнился и год, устав от жизни на Севере, Татьяна забрала дочь и, не оформляя развод, вернулась в Ленинград. Жилья у нее не было, и они поселились в квартире матери. К тому времени любовь к мужу угасла, общих интересов не осталось, и оставаться на Севере не имело смысла. Тем не менее супруги сохранили добрые отношения и официально расторгли брак лишь спустя 15 лет после свадьбы.В течение этого времени у Татьяны было несколько заметных романов. Одним из ее покровителей в мире искусства стал Александр Вертинский. Все началось с того, что однажды Вертинский встретил ее в компании общих друзей и при всех громко заявил: "Девушка, с вашей красотой нужно играть в кино".Знаковая рольНа киностудию имени Горького часто приходил знаменитый режиссер Леонид Луков — лауреат двух Сталинских премий, снявший такие фильмы, как "Большая жизнь" и "Два бойца". Он посещал студию именно для того, чтобы наблюдать за работой молодой актрисы Татьяны Пилецкой перед камерой.Вскоре режиссер Леонид Луков предложил Татьяне Пилецкой главную роль Тани Паниной. Он утвердил в фильме "Знакомые судьбы" сразу всех четырех актеров — Юлиана Панича, Георгия Юматова, Татьяну Конюхову и саму Пилецкую, которая была наименее известна из них, без проб. Татьяне понравилась ее роль, хоть и отрицательная, особенно ей нравилось работать с Бруно Фрейдлихом, исполнившим роль композитора Рощина — она восхищалась им и многому у него научилась.На приеме картины министр культуры Екатерина Фурцева выразила возмущение: "Что за „Знакомые судьбы“? У нас что, все девушки такие корыстные вертихвостки, выходящие замуж по расчету, а не по любви?!" В результате фильм был переименован в "Разные судьбы". Для Пилецкой эта картина сыграла тройную роль: с одной стороны, принесла ей известность; с другой — ее героиня была редкостной стервой, и зрители радовались, что она в конце концов расплатилась за испорченные жизни нескольких мужчин. Режиссеры неохотно брались за ее роли, отмечая злые глаза актрисы, а сверстники осуждали ее, отождествляя с героиней. В то же время сама Татьяна Пилецкая действительно в некоторой степени повторила судьбу своей киногероини, но с той разницей, что ее отношения с мужчинами строились не на корысти, а на любви.В фильме Анатолия Рыбакова "Дело 306" Пилецкая сыграла положительного персонажа — милицейского лейтенанта-криминалиста Надю Корневу. В другой картине Лукова — "Олеко Дундич" — ее героиня Галя была совершенно иной, что еще раз подчеркивало многогранность таланта актрисы.В тот же период Татьяна Пилецкая второй раз вышла замуж — ее супругом стал артист Театра оперетты Вячеслав Тимошин. Однако она не любит вспоминать этот брак. Развод дался ей очень тяжело, и сохранить дружеские отношения с бывшим мужем не удалось. Близкие считают, что причиной развода стали сцены ревности, которые устраивал Тимошин.В 1960-е годы Пилецкую долго не приглашали сниматься, и тогда директор Ленинградского театра имени Ленинского комсомола Геннадий Малышев предложил ей попробовать себя в театре. Сначала Татьяна сомневалась — у нее не было драматического образования, она не умела ходить по сцене и говорить так, чтобы зрители в зале слышали, но не оглушались. Тем не менее она решилась и согласилась.В это время режиссер Иван Рассомахин поставил в театре спектакль "Человек со звезды". Перед гастролями актриса, играющая сразу четыре роли — медсестру, мотогонщицу, молодую девушку и пожилую женщину — ушла из театра, и срочно требовалась замена. Рассомахин пригласил Пилецкую, которой особенно трудно далась роль пожилой женщины, ждущей мужа с фронта.Во время полуторамесячных гастролей художественный руководитель театра Павел Хомский, убедившись в таланте и драматических возможностях Пилецкой, предложил ей роль Роксаны в спектакле "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана, который он собирался ставить. Хомский помог Пилецкой освоить сценическое движение и речь. За 16 лет спектакль "Сирано" сыграли 604 раза, и билеты на него можно было получить только по большому блату.Лишь после сорока лет Татьяна Людвиговна встретила мужчину своей жизни — театрального мима Бориса Агешина, который был младше ее на 12 лет. Их познакомила подруга Пилецкой, известная цыганская певица Маргарита Шумская, с которой они познакомились еще на съемках "Олеко Дундича", а затем вместе играли в спектакле "Прощание с Петербургом". Татьяна и Борис поженились в 1978 году и прожили душа в душу более 40 лет до смерти Бориса в 2018 году.В 1977 году Пилецкая была удостоена звания Заслуженной артистки СССР, а спустя 22 года, уже в новой России, стала Народной артисткой Российской Федерации.Книжная деятельностьВ 2009 году режиссер Антон Сиверс снял фильм "Вербное воскресенье", где Татьяна Пилецкая сыграла балерину Павлу Головину — педагога главной героини и тезку ее дочери. Пилецкая считает эту роль одной из своих любимых. Она также снималась в известных криминально-детективных сериалах "Каменская", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Ей особенно нравится роль Вечной Алисы в фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер".Кроме актерской деятельности, Пилецкая написала несколько книг: "Серебряные нити", "Хрустальные дожди", "Да, у всех судьбы разные, или Биографические эскизы", "Всегда с вами" и "Навстречу ветру". Начала писать в период отсутствия работы в театре и кино — когда не находила своих ролей и шла домой, она не унывала, а бралась за творчество. Первая книга "Серебряные нити" основана на материалах из архивов о ее родственниках. Всего у нее более 70 стихотворений, которые она планирует издать.

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ленинград, север, краснотурьинск, фаина раневская, кузьма петров-водкин, александр вертинский, ленфильм, русский музей