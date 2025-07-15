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Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 15.07.2025 (обновлено: 13:39 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/petrovka-2029228898.html
Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР
Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025
Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:38:00+03:00
2025-07-15T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. "Поздравляю вас с успешным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности", – сказано в телеграмме. Глава российского военного ведомства отметил, что успешные боевые действия полка при освобождении населенного пункта являются образцом отваги и мужества, "а каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух". Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, за их службу и преданность Родине и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы.
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Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР
Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны
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безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР

Белоусов поздравил бойцов 1465-го мотострелкового полка с освобождением Петровки

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны.
«
"Поздравляю вас с успешным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности", – сказано в телеграмме.
Глава российского военного ведомства отметил, что успешные боевые действия полка при освобождении населенного пункта являются образцом отваги и мужества, "а каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух".
Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, за их службу и преданность Родине и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили Петровку в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили Петровку в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили Петровку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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