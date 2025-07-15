https://ria.ru/20250715/petrovka-2029228898.html

Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР

Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

Белоусов поздравил военных, освобождавших Петровку в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:38:00+03:00

2025-07-15T13:38:00+03:00

2025-07-15T13:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029210424_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0aa556099c5d2dbb7d4a2e67d32facb6.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны. "Поздравляю вас с успешным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности", – сказано в телеграмме. Глава российского военного ведомства отметил, что успешные боевые действия полка при освобождении населенного пункта являются образцом отваги и мужества, "а каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух". Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, за их службу и преданность Родине и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать ее национальные интересы.

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг России в освобожденной Петровке в ДНР Видео с военными с флагом России в освобожденной Петровке в ДНР публикует Минобороны 2025-07-15T13:38 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф