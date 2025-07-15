https://ria.ru/20250715/petrovka-2029203821.html

Российские военные освободили Петровку в ДНР

Российские военные освободили Петровку в ДНР - РИА Новости, 15.07.2025

Российские военные освободили Петровку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T12:05:00+03:00

2025-07-15T12:05:00+03:00

2025-07-15T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)