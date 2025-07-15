https://ria.ru/20250715/peskov-2029224324.html

Песков ответил на критику делегации России на переговорах с Украиной

Песков ответил на критику делегации России на переговорах с Украиной - РИА Новости, 15.07.2025

Песков ответил на критику делегации России на переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику генсека НАТО Марка Рютте состава российской делегации на переговорах с Украиной напомнил, что... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:21:00+03:00

2025-07-15T13:21:00+03:00

2025-07-15T13:21:00+03:00

россия

украина

нидерланды

марк рютте

владимир мединский

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на критику генсека НАТО Марка Рютте состава российской делегации на переговорах с Украиной напомнил, что сам Рютте будучи историком никогда публично не проводил таких блестящих исторических параллелей как помощник президента РФ Владимир Мединский. Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь, официальный официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить. "Наверное, стоит вспомнить, что если мы правильно помним, сам господин Рютте тоже является историком. Но вместе с тем я никогда от господина Рютте не слышал таких блестящих исторических параллелей, сравнений и экскурсов. От господина Рютте мы такого не слышали. От моего коллеги Мединского слышали неоднократно", - сказал Песков на брифинге. Рютте изучал историю в ходе обучения в Лейденском университете. На сайте вуза отмечается, что специализацией будущего генсека НАТО был республиканский период Нидерландов в конце XVIII века. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250714/zaharova-2029115813.html

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