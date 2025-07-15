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Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/peskov-2029216366.html
Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева, заявили в Кремле
Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.07.2025
Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:53:00+03:00
2025-07-15T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
вашингтон (штат)
москва
россия
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева. "Мы готовы продолжать диалог (с Украиной - ред.). Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе", - сказал Песков журналистам. Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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дмитрий песков, вашингтон (штат), москва, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Вашингтон (штат), Москва, Россия, В мире
Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева, заявили в Кремле

Песков: Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон хочет видеть диалог Москвы и Киева.
"Мы готовы продолжать диалог (с Украиной - ред.). Этот диалог хотят видеть и в Вашингтоне, хотят видеть якобы и в Европе", - сказал Песков журналистам.
Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными, также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. При этом дата третьего раунда пока не определена, несмотря на то, что Турция и Россия неоднократно заявляли о готовности к его проведению.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковВашингтон (штат)МоскваРоссияВ мире
 
 
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