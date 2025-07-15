https://ria.ru/20250715/peregovory-2029219392.html

В Кремле отреагировали на заявления Рютте о Мединском

В Кремле отреагировали на заявления Рютте о Мединском - РИА Новости, 15.07.2025

В Кремле отреагировали на заявления Рютте о Мединском

Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T13:02:00+03:00

2025-07-15T13:02:00+03:00

2025-07-15T14:09:00+03:00

политика

россия

украина

марк рютте

владимир мединский

дмитрий песков

стамбул

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020481116_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3cd064f55d11ffe0468bf5beab30434a.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Кремль не согласен с оценкой генсека НАТО Марка Рютте состава делегации РФ на переговорах с Украиной, так как по табели о рангах помощник президента России Владимир Мединский выше главы украинской делегации министра обороны Украины Рустема Умерова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Рютте заявил, что Россия не прислала "серьезных людей" на переговоры с Украиной, отметив, что русские "пришли с каким-то историком". В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "абракадаброй" заявления генсека НАТО, что Россия якобы не прислала на переговоры с Украиной "серьезную" делегацию, а также добавила в ответ на слова, что на переговоры поехал историк Мединский, что без знания истории вопроса ни одну проблему не решить."Мединский является помощником президента. По табели старшинства, эта должность выше, чем министр федеральный. То есть, по нашей табели о рангах, он выше, чем тот, кто возглавляет делегацию Украины", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о заявлении Рютте о составе делегации РФ на переговорах с Украиной.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250611/medinskij-2022219368.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, марк рютте, владимир мединский, дмитрий песков, стамбул, нато