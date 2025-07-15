https://ria.ru/20250715/patriot-2029260189.html

НАТО смогут передать Украине не больше семи ЗРК Patriot, считает эксперт

НАТО смогут передать Украине не больше семи ЗРК Patriot, считает эксперт - РИА Новости, 15.07.2025

НАТО смогут передать Украине не больше семи ЗРК Patriot, считает эксперт

Заявление президента США Дональда Трампа о передаче Украине 17 ЗРК Patriot имеет завышенную оценку, на практике страны НАТО могли бы поставить Киеву не более... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T15:21:00+03:00

2025-07-15T15:21:00+03:00

2025-07-15T15:21:00+03:00

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сша

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игорь коротченко

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нато

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о передаче Украине 17 ЗРК Patriot имеет завышенную оценку, на практике страны НАТО могли бы поставить Киеву не более семи комплексов, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме в понедельник Трамп сказал журналистам, что Украина вскоре получит 17 систем Patriot от страны, которая сейчас в них не нуждается. При этом из заявления президента не было ясно, говорил ли он о полном комплексе. Позднее министерство обороны США не смогло разъяснить РИА Новости, что именно Трамп имел в виду, когда сказал, что Украина получит 17 комплексов Patriot. По словам аналитика, судя по заявлению Трампа, страны НАТО, где находятся указанные комплексы, будут должны передать какое-то их количество вооруженным силам Украины в дополнение уже к тем, что были поставлены ранее. "Заявление о передаче 17 комплексов, а это большое количество, представляется явно завышенной оценкой Трампа. Это достаточно залихватское заявление. Реально, по экспертной оценке, страны НАТО максимум могут передать Украине от 4 до 6-7 зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом они существенным образом оголяют свои собственные возможности в области ПВО", - сказал Коротченко. Кроме того, по его словам, закупки комплексов европейскими странами, как это сказал Трамп, одномоментно сделать невозможно. "Производственный цикл изготовления одного комплекса Patriot составляет около двух лет. Этот срок требуется для того, чтобы полностью произвести, испытать, укомплектовать и поставить заказчику. Поэтому быстрого замещения изъятых ЗРК у европейских партнеров не получится", - отметил аналитик. Коротченко также обратил внимание, что у Украины отсутствует необходимое количество обученных военнослужащих, которые могли бы эффективно эксплуатировать вновь поставленные комплексы Patriot. "Подготовленные офицеры и военнослужащие ВСУ несут боевое дежурство на уже поставленных зенитных ракетных комплексах. При этом часть из них была уничтожена. Они регулярно выбиваются ударами российского высокоточного ракетного оружия. Соответственно, гибнут и военнослужащие ВСУ. Где найдет Украина подготовленных офицеров для боевой эксплуатации? Поставка подобного рода ЗРК из наличия в вооруженных силах от стран НАТО будет подразумевать, что они прибудут на Украину вместе с боевыми расчетами этих государств", - полагает собеседник агентства. "В то же время зенитные ракетные комплексы Patriot неэффективны при перехвате ракет оперативно-тактического комплекса "Искандер", зафиксированных случаев перехвата не было. Американские ЗРК также не способны перехватывать боевые блоки комплекса средней дальности "Орешник", по скоростным характеристикам противоракет Patriot не способен это делать", - подчеркнул Коротченко. По его словам, не стоит также забывать, что каждая зенитная управляемая ракета к "Пэтриоту" стоит около 4 миллионов долларов. "Каждая ракета-перехватчик – это расходник, как патрон к автомату Калашникова. Представьте, что в ходе комбинированного массированного удара России по военным объектам Украины она попробует отражать эти налеты с помощью ЗРК Patriot, то она просто истощит весь запас противоракет к комплексу", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20250715/trata-2029206549.html

https://ria.ru/20250715/patriot-2029203155.html

https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html

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украина, сша, киев, дональд трамп, игорь коротченко, марк рютте, нато, вооруженные силы украины, в мире