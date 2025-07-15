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В Германии отреагировали на готовность США поставлять Киеву системы Patriot - РИА Новости, 15.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/patriot-2029203155.html
В Германии отреагировали на готовность США поставлять Киеву системы Patriot
В Германии отреагировали на готовность США поставлять Киеву системы Patriot - РИА Новости, 15.07.2025
В Германии отреагировали на готовность США поставлять Киеву системы Patriot
Германия приветствует готовность США поставлять Украине системы Patriot, теперь важно, чтобы Киев как можно скорее получил это оружие, заявил государственный... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T12:04:00+03:00
2025-07-15T12:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
сша
гюнтер крихбаум
борис писториус
пит хегсет
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Германия приветствует готовность США поставлять Украине системы Patriot, теперь важно, чтобы Киев как можно скорее получил это оружие, заявил государственный министр по европейским делам в МИД ФРГ Гюнтер Крихбаум. Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом ранее заявил, что доставка на Украину систем Patriot после достижения в ближайшие дни или недели соглашения с Соединенными Штатами об их закупке займет месяцы. "Мы приветствуем, что США готовы поставлять Patriot. Это действительно важно, чтобы Украина оставалась боеспособной и могла защищаться. И поэтому сейчас это правильный шаг в правильном направлении", - сказал Крихбаум по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его мнению, очень важно, чтобы Украина получила эти вооружения как можно скорее, так как запасы Украины опустошаются. "Главное, чтобы Украина очень быстро получила это оружие. Это главная задача сейчас, нельзя терять время", - добавил Крихбаум. По его словам, финансирование обеспечат государства, "которые считают своим обязательством" оказывать помощь Украине. "Таким образом, (финансирование - ред.) не со стороны НАТО, как изначально говорилось, а фактически со стороны ЕС", - уточнил госминистр. Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Так, газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщала, что Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2029104614.html
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в мире, украина, германия, сша, гюнтер крихбаум, борис писториус, пит хегсет, нато, министерство обороны сша, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, США, Гюнтер Крихбаум, Борис Писториус, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США, Еврокомиссия
В Германии отреагировали на готовность США поставлять Киеву системы Patriot

Министр Кирхбаум приветствовал готовность США поставлять Киеву системы Patriot

© Фото : U.S. Army / Eugen WarkentinАмериканские зенитные ракетные комплексы Patriot
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : U.S. Army / Eugen Warkentin
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Германия приветствует готовность США поставлять Украине системы Patriot, теперь важно, чтобы Киев как можно скорее получил это оружие, заявил государственный министр по европейским делам в МИД ФРГ Гюнтер Крихбаум.
Министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом ранее заявил, что доставка на Украину систем Patriot после достижения в ближайшие дни или недели соглашения с Соединенными Штатами об их закупке займет месяцы.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины
08:45
"Мы приветствуем, что США готовы поставлять Patriot. Это действительно важно, чтобы Украина оставалась боеспособной и могла защищаться. И поэтому сейчас это правильный шаг в правильном направлении", - сказал Крихбаум по прибытии на встречу министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
По его мнению, очень важно, чтобы Украина получила эти вооружения как можно скорее, так как запасы Украины опустошаются.
"Главное, чтобы Украина очень быстро получила это оружие. Это главная задача сейчас, нельзя терять время", - добавил Крихбаум.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Спасибо Дональду за это: ультиматум Трампа России ускорит разгром Украины
08:00
По его словам, финансирование обеспечат государства, "которые считают своим обязательством" оказывать помощь Украине. "Таким образом, (финансирование - ред.) не со стороны НАТО, как изначально говорилось, а фактически со стороны ЕС", - уточнил госминистр.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Дональд Трамп во время встречи с Марком Рютте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп назвал стоимость военной помощи Украине
Вчера, 19:33
Так, газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщала, что Германия передаст Украине несколько батарей американских систем ПВО Patriot благодаря покупке новых комплексов у США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Не хотите — как хотите: Вашингтону нечем грозить Москве
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСШАГюнтер КрихбаумБорис ПисториусПит ХегсетНАТОМинистерство обороны СШАЕврокомиссия
 
 
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