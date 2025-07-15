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В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины - РИА Новости, 15.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 15.07.2025 (обновлено: 09:48 15.07.2025)
https://ria.ru/20250715/patriot-2029157412.html
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины - РИА Новости, 15.07.2025
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины
США навряд ли смогут отправить Украине системы Patriot в ближайшее время из-за истощения запасов, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T08:45:00+03:00
2025-07-15T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США навряд ли смогут отправить Украине системы Patriot в ближайшее время из-за истощения запасов, пишет Military Watch Magazine."Хотя обещание поставлять комплексы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию Трампа по вопросу увеличения военной поддержки Украины как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО, острая нехватка систем в Соединенных Штатах, вероятно, приведет к тому, что в обозримом будущем поставок не будет", — говорится в публикации.Как поясняет издание, проблема с запасами усугубилась после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре.Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.В понедельник глава Белого дома указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029159505.html
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в мире, сша, украина, нато, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Дональд Трамп
В США раскрыли, что случилось с системами Patriot для Украины

MWM: поставок Patriot на Украину из США в ближайшее время не будет

© Фото : U.S. Army / Darrell AmesПуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : U.S. Army / Darrell Ames
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. США навряд ли смогут отправить Украине системы Patriot в ближайшее время из-за истощения запасов, пишет Military Watch Magazine.
"Хотя обещание поставлять комплексы Patriot, как ожидается, снизит давление на администрацию Трампа по вопросу увеличения военной поддержки Украины как внутри страны, так и со стороны других членов НАТО, острая нехватка систем в Соединенных Штатах, вероятно, приведет к тому, что в обозримом будущем поставок не будет", — говорится в публикации.
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Как поясняет издание, проблема с запасами усугубилась после удара иранского Корпуса стражей исламской революции по авиабазе США в Катаре.
Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что НАТО будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите организации в июне, согласно которому Штаты поставят оружие НАТО, а альянс возместит Вашингтону полную стоимость этого оружия.
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В понедельник глава Белого дома указал, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Министр обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что доставка на Украину систем Patriot займет месяцы после достижения соглашения с США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОДональд Трамп
 
 
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