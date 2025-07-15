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В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну - РИА Новости, 15.07.2025
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11:40 15.07.2025
https://ria.ru/20250715/pakistan-2029198510.html
В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну
В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну - РИА Новости, 15.07.2025
В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну
Пакистан надеется, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров в будущем посетят исламскую республику, заявил пакистанский... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T11:40:00+03:00
2025-07-15T11:40:00+03:00
пакистан
россия
владимир путин
сергей лавров
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Пакистан надеется, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров в будущем посетят исламскую республику, заявил пакистанский вице-премьер, министр иностранных дел Исхак Дар. На встрече с Лавровым на полях с заседания глав МИД ШОС в Тяньцзине он передал привет от премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в адрес Путина. "Ожидаем его [Путина] визита, вашего визита", - сказал Дар. По его словам, развитие отношений России и Пакистана идет воодушевляющими темпами. "С нетерпением ожидаем возможности продвинуть их на еще более высокий уровень. И еще раз - я очень жду вашего визита", - заключил он. Лавров с 13 мая находится с визитом в Китае. Ранее он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главой МИД Ван И.
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пакистан, россия, владимир путин, сергей лавров
Пакистан, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну

Вице-премьер Пакистана Дар надеется, что Путин и Лавров в будущем посетят страну

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Сергей Лавров
Владимир Путин и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин и Сергей Лавров. Архивное фото
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Пакистан надеется, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров в будущем посетят исламскую республику, заявил пакистанский вице-премьер, министр иностранных дел Исхак Дар.
На встрече с Лавровым на полях с заседания глав МИД ШОС в Тяньцзине он передал привет от премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в адрес Путина. "Ожидаем его [Путина] визита, вашего визита", - сказал Дар.
По его словам, развитие отношений России и Пакистана идет воодушевляющими темпами. "С нетерпением ожидаем возможности продвинуть их на еще более высокий уровень. И еще раз - я очень жду вашего визита", - заключил он.
Лавров с 13 мая находится с визитом в Китае. Ранее он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главой МИД Ван И.
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ПакистанРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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