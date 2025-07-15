https://ria.ru/20250715/pakistan-2029198510.html

В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну

В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну - РИА Новости, 15.07.2025

В Пакистане надеются, что Путин и Лавров в будущем посетят страну

Пакистан надеется, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров в будущем посетят исламскую республику, заявил пакистанский... РИА Новости, 15.07.2025

2025-07-15T11:40:00+03:00

2025-07-15T11:40:00+03:00

2025-07-15T11:40:00+03:00

пакистан

россия

владимир путин

сергей лавров

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - РИА Новости. Пакистан надеется, что президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров в будущем посетят исламскую республику, заявил пакистанский вице-премьер, министр иностранных дел Исхак Дар. На встрече с Лавровым на полях с заседания глав МИД ШОС в Тяньцзине он передал привет от премьера Пакистана Шахбаза Шарифа в адрес Путина. "Ожидаем его [Путина] визита, вашего визита", - сказал Дар. По его словам, развитие отношений России и Пакистана идет воодушевляющими темпами. "С нетерпением ожидаем возможности продвинуть их на еще более высокий уровень. И еще раз - я очень жду вашего визита", - заключил он. Лавров с 13 мая находится с визитом в Китае. Ранее он провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с главой МИД Ван И.

https://ria.ru/20250624/iran-2025002767.html

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пакистан, россия, владимир путин, сергей лавров