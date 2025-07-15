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ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества
ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества - РИА Новости, 15.07.2025
ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон о введении уголовной ответственности за осквернение... РИА Новости, 15.07.2025
2025-07-15T13:03:00+03:00
2025-07-15T13:03:00+03:00
2025-07-15T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества.Законопроектом вносятся изменения в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).Документом устанавливается уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России, по аналогии с действующей уголовной ответственностью за уничтожение или повреждение указанных сооружений, объектов."Уголовная ответственность – мера серьезная, но оправданная в условиях, когда недружественные страны Запада пытаются исказить историю, уничтожают мемориалы, памятники и захоронения советских воинов, благодаря которым они сегодня живут", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.По его словам, задача состоит в том, чтобы защитить память о погибших героях, не допустить осквернения их могил.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД поддержала уголовное наказание за осквернение могил защитников Отечества
ГД поддержала введение уголовного наказания за осквернение могил защитников